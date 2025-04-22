У Резерв+ з'явилося 6 нових статусів, які допоможуть виправити неточності

Резерв+ тепер інформує про зміни в реєстрі Оберіг для перевірки даних та актуалізації статусів.

Фото: mod.gov.ua

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У новому оновленні мобільного застосунку Резерв+ з'явились додаткові сервіси, зокрема можливість отримати розширену інформацію з реєстру Оберіг та отримати сповіщення про зміни в ньому. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Тепер користувачі можуть згенерувати у форматі PDF розширену інформацію про себе з реєстру Оберіг, щоб перевірити актуальність своїх даних. Для цього необхідно натискати на три крапки електронного військового документа та вибрати відповідний розділ. Також додано push-сповіщення, які інформуватимуть про зміни, зокрема про подання або зняття з розшуку.

Крім того, у застосунку з’явилися нові категорії для виправлення неточностей у даних. Серед них:

Статус «Потребує уточнення» — для випадків, коли є інформація в реєстрі без прив'язки до ТЦК.

Помилка в персональних даних — для виправлення помилок в імені, прізвищі чи даті народження.

Статус «Порушення правил військового обліку» — для осіб, які вже виправили порушення, але їхній статус ще не оновлено.

Статус «На обліку» — коли особа має бути виключена з обліку (наприклад, через досягнення граничного віку або вступ до Сил оборони).

Помилка у даних бронювання — якщо дані про бронювання не відображаються або внесені з помилкою.

Актуалізація даних про роботу — для оновлення інформації про місце роботи через реєстр Пенсійного Фонду України.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що ці нові сервіси допоможуть військовозобов’язаним усувати проблеми без необхідності відвідувати ТЦК та стояти в чергах, роблячи Резерв+ зручною та доступною платформою.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук.

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