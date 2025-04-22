У Резерв+ з'явилося 6 нових статусів, які допоможуть виправити неточності

У новому оновленні мобільного застосунку Резерв+ з'явились додаткові сервіси, зокрема можливість отримати розширену інформацію з реєстру Оберіг та отримати сповіщення про зміни в ньому. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Тепер користувачі можуть згенерувати у форматі PDF розширену інформацію про себе з реєстру Оберіг, щоб перевірити актуальність своїх даних. Для цього необхідно натискати на три крапки електронного військового документа та вибрати відповідний розділ. Також додано push-сповіщення, які інформуватимуть про зміни, зокрема про подання або зняття з розшуку.
Крім того, у застосунку з’явилися нові категорії для виправлення неточностей у даних. Серед них:
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що ці нові сервіси допоможуть військовозобов’язаним усувати проблеми без необхідності відвідувати ТЦК та стояти в чергах, роблячи Резерв+ зручною та доступною платформою.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук.
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