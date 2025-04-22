Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук

Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього – Черногоренко вказала, що «це про повагу до людей».

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У Міністерстві оборони оголосили про нову версію застосунку Резерв +, яка вже доступна користувачам.

Тепер військовозобов’язані зможуть простіше дізнатися про те, чи потрапили вони у розшук. Вочевидь, мається на увазі не «кримінальний» розшук, а розшук ТЦК.

«Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні.

Це про повагу до людей, прозорість дій держави – підкреслила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також вона анонсувала «ще пару фічей».

Автор: Наталя Мамченко

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