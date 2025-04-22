Приложение Резерв+ теперь будет отправлять push-уведомления о розыске

В Министерстве обороны объявили о новой версии приложения Резерв+, которая уже доступна пользователям.
Теперь военнообязанные смогут проще узнать, попали ли они в розыск.
Очевидно, речь идет не о «уголовном» розыске, а о розыске ТЦК.
«Резерв+ будет отправлять push-уведомления, если вас объявили в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосту или на границе.
Это про уважение к людям, прозрачность действий государства», – подчеркнула заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.
Также она анонсировала «еще пару фичей».
Автор: Наталя Мамченко
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