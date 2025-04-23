Бывший член Высшего совета правосудия Виктор Грищук отсудил у ВСП более 650 тысяч грн в Верховном Суде

Большая Палата Верховного Суда признала, что уволенный на основании закона о проверке Этическим советом членов ВСП Виктор Грищук имеет право на более 650 тысяч грн невыплаченного вознаграждения.

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Факт принятия Этическим советом решения о том, что член Высшего совета правосудия не соответствует критериям профессиональной этики и добросовестности, не лишает такого члена ВСП права на получение вознаграждения, а влечет лишь отстранение от должности и приостановление полномочий. Соответствующий вывод сделала Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 20 марта 2025 года по делу 990/317/23.

Обстоятельства дела

Как известно, в августе 2021 года вступил в силу закон 1635-ІХ, которым была введена проверка на соответствие критериям профессиональной этики и добросовестности действующих членов Высшего совета правосудия. Эта проверка проводилась Этическим советом с решающей ролью международных экспертов. Такую процедуру оценки изъявил желание пройти и на тот момент член ВСП Виктор Грищук.

Однако решением Этического совета от 7 мая 2022 года Виктор Грищук был признан не соответствующим критериям профессиональной этики и добросовестности для занятия должности члена ВСП. Соответственно, было решено внести на съезд представителей юридических вузов и научных учреждений рекомендацию о его увольнении.

С дня принятия Этическим советом решения Виктор Грищук отстранялся от должности, а его полномочия приостанавливались до принятия решения съездом.

Приказом ВСП №106-к от 9 мая 2022 года Виктору Грищуку в связи с отстранением от должности и приостановлением полномочий было прекращено начисление и выплата вознаграждения до принятия решения съездом. Однако в августе 2022 года съезд представителей юридических вузов не смог ни удовлетворить, ни отклонить рекомендацию Этического совета. Таким образом, он считался уволенным с должности в соответствии с законом 1635-ІХ.

Виктор Грищук обратился в Кассационный административный суд Верховного Суда с иском к Высшему совету правосудия, в котором просил взыскать с ВСП в его пользу невыплаченное вознаграждение в размере 817 238,05 грн.

Он указал, что постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 16.02.2022 по делу 990/99/22 приказ и. о. главы ВСП от 9.05.2022 №106-к о прекращении ему начислений и выплат признан противоправным и отменен. В этом постановлении БП ВС сделала вывод, что лишение его как действующего члена ВСП вознаграждения в связи с его отстранением от должности и приостановлением его полномочий до момента увольнения с должности в порядке, установленном законом 1635-ІХ, нарушает его право на надлежащую оплату труда и гарантии его независимости через снижение уровня его материального обеспечения.

Таким образом, его право получать вознаграждение члена ВСП с 7.05.2022 восстановлено судом, а у ВСП возникла обязанность начислить и выплатить ему вознаграждение. Однако 8.09.2022 он был уволен с должности и получил трудовую книжку с соответствующей записью, но вознаграждение за период с 7.05.2022 по 8.09.2022 при увольнении выплачено не было.

КАС ВС 6 ноября 2024 года иск Грищука удовлетворил частично: взыскал с ВСП в его пользу невыплаченное вознаграждение в размере 658 986,07 грн, в удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

ВСП обратился в Большую Палату Верховного Суда с апелляционной жалобой, указав, что поскольку вознаграждение выплачивается за осуществление полномочий члена ВСП, то, учитывая, что с момента отстранения от работы Виктор Грищук полномочия члена ВСП не выполнял, оснований для выплаты ему вознаграждения нет.

Грищук также подал апелляционную жалобу, указав, что его иск следовало удовлетворить полностью. Он отметил, что, поскольку приказ об увольнении его с должности члена ВСП не издавался, датой увольнения является дата выдачи ему трудовой книжки, которую он получил 8.09.2022.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда, как и в постановлении от 16.02.2023 по делу 990/99/22, выразила позицию, что право на получение действующим членом ВСП вознаграждения является гарантией его независимости и неотъемлемой составляющей его статуса.

Действующим законодательством не предусмотрены никакие основания для прекращения начисления и выплаты вознаграждения действующему члену ВСП. В частности, не может быть основанием для этого отстранение члена ВСП от должности и приостановление его полномочий в связи с принятием Этическим советом соответствующего решения.

Виктор Грищук как член ВСП имеет право на получение соответствующего вознаграждения до дня увольнения с должности в порядке, установленном действующим законодательством. Факт принятия Этическим советом в отношении истца решения не лишил его статуса члена ВСП, составной частью которого является, в частности, право на получение вознаграждения, а повлек лишь отстранение истца от должности и приостановление его полномочий.

Вышеизложенное дает основания признать вывод суда первой инстанции о том, что истец имеет право на получение вознаграждения члена ВСП за период с 7.05.2022 (дата, с которой выплата вознаграждения была прекращена) по 22.08.2022 (дата увольнения истца с должности члена ВСП), правильным. Суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы ВСП о том, что истец в этот период фактически не выполнял полномочия члена ВСП из-за отстранения от должности.

Поскольку незаконного отстранения Грищука с должности не было, суд первой инстанции пришел к выводу, что взысканию в его пользу подлежит невыплаченное ему вознаграждение члена ВСП за указанный период, а не средний заработок за время вынужденного прогула, как указал истец (с расчетом соответствующей суммы) в исковом заявлении.

Относительно довода истца о том, что суд первой инстанции необоснованно отказал ему в удовлетворении иска о взыскании вознаграждения члена ВСП за период с 23.08.2022 по 8.09.2022 (день получения трудовой книжки), Большая Палата Верховного Суда отмечает следующее.

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, рассмотрев 19.08.2022 рекомендацию Этического совета об увольнении Грищука с должности члена ВСП, никакого решения по этому вопросу не принял.

Согласно выписке из протокола съезда, председатель отметил, что в соответствии с законодательством в таком случае член ВСП Виктор Грищук считается уволенным с должности по истечении 3-месячного срока с даты внесения съезду рекомендации Этического совета. Истец присутствовал на съезде и был осведомлен о результатах рассмотрения рекомендации Этического совета.

Поскольку Грищук считается уволенным с должности члена ВСП в силу закона, в приказе №232-к в качестве основания указан пункт 4 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 1635-IX (которым собственно и предусмотрено увольнение), а истец был осведомлен об этом приказе 22.08.2022, его требования о взыскании вознаграждения за период с 23.08.2022 по 8.09.2022 не основаны на нормах права.

Большая Палата Верховного Суда отклоняет довод истца о том, что эти его требования подлежат удовлетворению на основании нормы части пятой статьи 235 КЗоТ, которую, как считает истец, следует применять в спорных правоотношениях.

Частью пятой статьи 235 КЗоТ предусмотрено, что в случае задержки выдачи копии приказа (распоряжения) о увольнении по вине работодателя работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.

Указанной нормой к вынужденному прогулу приравнивается задержка выдачи работнику копии приказа (распоряжения) о увольнении. Однако Виктор Грищук считается уволенным в силу закона; приказом и.о. главы ВСП от 22.08.2022 № 232-к было оформлено прекращение трудовых отношений между ним и ВСП; электронную копию указанного приказа истец получил 22.08.2022. В связи с этим довод истца о том, что приказ о его увольнении не издавался, а потому он находился в вынужденном прогуле до 8.09.2022, неуместен.

Таким образом, суд первой инстанции правильно применил нормы материального права и пришел к обоснованному выводу, что истец имеет право на получение вознаграждения члена ВСП за период с 7.05.2022 по 22.08.2022 в размере 658 986,07 грн.

Анализируя довод ВСП о несоответствии исковых требований определенным КАС способам защиты нарушенного права, Большая Палата Верховного Суда учитывает свой вывод в постановлении от 12.10.2023 по делу 990/156/23, что спор о выплате вознаграждения члену ВСП является предметом судебного контроля, поскольку от того, что истец требует выплатить ему на основании закона задолженную сумму вознаграждения члена ВСП, не изменяется ни правовое положение ВСП, ни его полномочия, объем властных функций, ни правовая природа взаимоотношений, которые сложились и существуют между истцом и ответчиком относительно права на вознаграждение члена ВСП, которое согласно статье 21 Закона 1798-VIII является не столько платой за выполнение обязанностей члена ВСП, сколько гарантией его деятельности, смысл которой (гарантии), в частности, позволяет определить, что требования истца направлены прежде всего на законность действий ВСП в части права истца на вознаграждение члена ВСП.

Этот вывод является базовым, чтобы признать довод ВСП о том, что в случае спора о выплате вознаграждения члену ВСП требование о взыскании невыплаченного вознаграждения может быть заявлено только одновременно с требованием о признании соответствующей бездеятельности противоправной, необоснованным.

Таким образом, БП ВС оставила решение КАС ВС о взыскании средств в пользу Виктора Грищука без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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