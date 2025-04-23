В Киеве впервые сдали в аренду места для водоматов через аукционы

Первыми лотами на торгах стали 14 участков в Оболонском районе столицы.

Источник фото: comune.gualtieri.re.it

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В государственной электронной торговой системе состоялись первые онлайн-аукционы по аренде мест для размещения автоматов по продаже воды в Киеве.

Как ранее писала «Судово-юридична газета», в Киеве был объявлен новый этап развития уличной инфраструктуры и впервые объявлены аукционы на право аренды мест для установки автоматов с питьевой водой (водоматы).

Первыми лотами на торгах стали 14 участков в Оболонском районе столицы. Стоимость аренды стартовала от 758 гривен до 1 109 гривен в месяц. По результатам аукционов после заключения договоров победители будут ежемесячно оплачивать аренду в размере 40,4 тыс. грн.

Основная часть средств поступит в бюджет города, остальное — на содержание Киев.Прозоро.

Места для водоматов сдаются в аренду на 5 лет с возможностью продления. Все временные сооружения будут соответствовать утвержденным архетипам.

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