Влада Києва анонсувала аукціони на водомати у місті – який район стане першим

На першому етапі до участі буде запропоновано 14 адрес в Оболонському районі.

Джерело фото: Depositphotos

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У Києві оголосили про новий напрям розвитку вуличної інфраструктури та вперше оголошують аукціони на право оренди місць для розміщення автоматів із продажу питної води (водоматів). Першим районом стане Оболонський. Про це пише КМДА.

На першому етапі до участі буде запропоновано 14 адрес в Оболонському районі. Стартова вартість оренди вказана за місяць користування. Договір оренди укладається строком на 5 років із можливістю продовження.

Як кажуть у КМДА, водомати стають зручним і доступним рішенням для мешканців міста, а їхня поява в Києві дозволить не лише розширити інфраструктуру щоденного комфорту, а й запровадити нові стандарти чистоти та безпечності для споживача.

Початок аукціонів стартує 22 квітня.

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