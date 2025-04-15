Власти Киева анонсировали аукционы на водоматы в городе — какой район станет первым

На первом этапе для участия будет предложено 14 адресов в Оболонском районе.

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В Киеве объявили о новом направлении развития уличной инфраструктуры и впервые объявляют аукционы на право аренды мест для установки автоматов по продаже питьевой воды (водоматов). Первым районом станет Оболонский. Об этом сообщает КГГА.

На первом этапе для участия будет предложено 14 адресов в Оболонском районе. Начальная стоимость аренды указана за месяц использования. Договор аренды заключается на 5 лет с возможностью продления.

Как сообщают в КГГА, водоматы становятся удобным и доступным решением для жителей города, а их появление в Киеве позволит не только расширить инфраструктуру повседневного комфорта, но и внедрить новые стандарты чистоты и безопасности для потребителей.

Начало аукционов стартует 22 апреля.

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