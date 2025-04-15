Практика судов
  1. В Украине

Власти Киева анонсировали аукционы на водоматы в городе — какой район станет первым

22:36, 15 апреля 2025
На первом этапе для участия будет предложено 14 адресов в Оболонском районе.
Власти Киева анонсировали аукционы на водоматы в городе — какой район станет первым
Источник фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве объявили о новом направлении развития уличной инфраструктуры и впервые объявляют аукционы на право аренды мест для установки автоматов по продаже питьевой воды (водоматов). Первым районом станет Оболонский. Об этом сообщает КГГА.

На первом этапе для участия будет предложено 14 адресов в Оболонском районе. Начальная стоимость аренды указана за месяц использования. Договор аренды заключается на 5 лет с возможностью продления.

Как сообщают в КГГА, водоматы становятся удобным и доступным решением для жителей города, а их появление в Киеве позволит не только расширить инфраструктуру повседневного комфорта, но и внедрить новые стандарты чистоты и безопасности для потребителей.

Начало аукционов стартует 22 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.

Дистанционная оплата штрафов ТЦК со скидками через Резерв+ заработает только летом – Минобороны

Закон подписан, но оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой в Резерв+ можно будет не раньше лета.

Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео