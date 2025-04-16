В 2025 году через центры занятости трудоустроено почти 53 тысячи украинцев

За три месяца 2025-го работу через службу занятости нашли 80 тысяч украинцев.

Фото: ukrinform.ua

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С начала 2025 года услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч граждан. Из них 163 тысячи имели статус безработного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За этот период 80 тысяч человек удалось обеспечить занятостью - как на постоянной основе, так и временно. Среди них - 10 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых 4 тысячи были трудоустроены с компенсацией работодателям расходов на зарплату в условиях военного положения. Также нашли работу более 2 тысяч человек с инвалидностью. Работодателям предоставили компенсации за обустройство 600 рабочих мест для таких работников.

Обучение при содействии службы в первом квартале года прошли более 20 тысяч украинцев. Из них 6 тысяч получили ваучеры на обучение.

Всего в 2025 году работодатели подали в центры занятости 133 тысячи вакансий, из которых 47 тысяч остались еще с 2024-го. Непосредственно через центры трудоустроено почти 53 тысячи человек.

Чаще всего искали продавцов, уборщиков, подсобных рабочих, поваров, кондитеров, медсестер, водителей, бухгалтеров, специалистов по ремонту домов, портных, швей, слесарей, врачей и работников агросектора.

Больше всего запросов от работодателей касались профессии продавца - более 6 тысяч обращений. В пятерке самых востребованных также: уборщики, рабочие по благоустройству, дворники, водители и подсобные рабочие. Вместе эти специальности искали 7,5 тысяч раз.

Более 2,5 тысячи вакансий касались поваров, кондитеров, медицинских сестер, а также работников строительных специальностей - каменщиков, монтажников, сварщиков, плиточников, штукатуров. Около 2 тысяч раз искали бухгалтеров, сельхозработников, портных, закройщиков, швей и слесарей.

Среди редких вакансий - тальманы (учетчики на грузовых судах), пескоструйщики, живописцы, оформители игрушек, термопечатники, производители свечей и дегустаторы кофе.

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