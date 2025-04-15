Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Из-под земли течет кипяток — в Киеве на бульваре Николы Михновского прорвало трубопровод, видео

15:23, 15 апреля 2025
В настоящее время движение транспорта затруднено в направлении моста Патона.
Из-под земли течет кипяток — в Киеве на бульваре Николы Михновского прорвало трубопровод, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 15 апреля, в Киеве на бульваре Николы Михновского произошел прорыв трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В настоящее время движение транспорта затруднено в направлении моста Патона. На месте уже работают все соответствующие службы.

«Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута!», — добавили в полиции.

В свою очередь, местные жители опубликовали видео с места инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения до 6 августа

Верховная Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского о продлении военного положения.

Иностранные государства не будут пользоваться судебным иммунитетом в делах, касающихся прав на имущество, находящееся на территории Украины

Также в законе о международном частном праве предлагается убрать норму, регулирующую судебный иммунитет иностранного государства.

Большинство дисциплинарных инспекторов Совета правосудия решили сменить место работы

Сразу 15 дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия решили стать судьями.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Верховная Рада приняла закон о создании нового Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий

Вместо действующего Реестра квалификаций в Украине будет создан новый Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду