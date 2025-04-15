Из-под земли течет кипяток — в Киеве на бульваре Николы Михновского прорвало трубопровод, видео

В настоящее время движение транспорта затруднено в направлении моста Патона.

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Во вторник, 15 апреля, в Киеве на бульваре Николы Михновского произошел прорыв трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В настоящее время движение транспорта затруднено в направлении моста Патона. На месте уже работают все соответствующие службы.

«Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута!», — добавили в полиции.

В свою очередь, местные жители опубликовали видео с места инцидента.

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