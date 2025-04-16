У 2025 році через центри зайнятості працевлаштовано майже 53 тисячі українців

За три місяці 2025-го роботу через службу зайнятості знайшли 80 тисяч українців.

Фото: ukrinform.ua

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З початку 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 226 тисяч громадян. Із них 163 тисячі мали статус безробітного. Про це повідомила пресслужба відомства.

За цей період 80 тисяч осіб вдалося забезпечити зайнятістю — як на постійній основі, так і тимчасово. Серед них — 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких 4 тисячі були працевлаштовані із компенсацією роботодавцям витрат на зарплату в умовах воєнного стану. Також знайшли роботу понад 2 тисячі людей з інвалідністю. Роботодавцям надали компенсації за облаштування 600 робочих місць для таких працівників.

Навчання за сприяння служби у першому кварталі року пройшли понад 20 тисяч українців. З них 6 тисяч отримали ваучери на навчання.

Загалом у 2025 році роботодавці подали до центрів зайнятості 133 тисячі вакансій, із яких 47 тисяч залишилися ще з 2024-го. Безпосередньо через центри працевлаштовано майже 53 тисячі людей.

Найчастіше шукали продавців, прибиральників, підсобних робітників, кухарів, кондитерів, медсестер, водіїв, бухгалтерів, спеціалістів з ремонту будинків, кравців, швачок, слюсарів, лікарів і працівників агросектору.

Найбільше запитів від роботодавців стосувалися професії продавця — понад 6 тисяч звернень. У п’ятірці найбільш затребуваних також: прибиральники, робітники з благоустрою, двірники, водії та підсобні робітники. Разом ці спеціальності шукали 7,5 тисяч разів.

Понад 2,5 тисячі вакансій стосувалися кухарів, кондитерів, медичних сестер, а також працівників будівельних спеціальностей — мулярів, монтажників, зварювальників, плиточників, штукатурів. Близько 2 тисяч разів шукали бухгалтерів, сільгосппрацівників, кравців, закрійників, швачок і слюсарів.

Серед рідкісних вакансій — тальмани (обліковці на вантажних суднах), піскоструминники, живописці, оформлювачі іграшок, термодрукарі, виробники свічок і дегустатори кави.

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