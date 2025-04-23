ГСЧС ежедневно выезжает на вызовы из-за коротких замыканий – какие правила обращения с электроприборами

Каждый день фиксируются вызовы из-за коротких замыканий.

Источник фото: Dreamstime

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве указывают, что спасатели ежедневно выезжают на вызовы, вызванные короткими замыканиями.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, в ГСЧС напомнили основные правила:

Не оставляйте электроприборы включенными без присмотра — в случае короткого замыкания это может привести к возгоранию;

Не перегружайте розетки — удлинители не предназначены для использования с большим количеством мощных устройств;

Своевременно проверяйте состояние проводки – старая изоляция может стать причиной пожара;

Ремонт электричества – дело специалистов – не стоит пытаться проводить ремонт самостоятельно;

Не оставляйте зарядные устройства в розетках, особенно на ночь – электроприборы всегда должны быть в поле вашего внимания.

Спасатели отмечают, что пламя начинается с искры, а пожар с пренебрежения простыми правилами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.