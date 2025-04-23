ГСЧС ежедневно выезжает на вызовы из-за коротких замыканий – какие правила обращения с электроприборами

07:54, 23 апреля 2025
Каждый день фиксируются вызовы из-за коротких замыканий.
Источник фото: Dreamstime
В Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве указывают, что спасатели ежедневно выезжают на вызовы, вызванные короткими замыканиями.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, в ГСЧС напомнили основные правила:
- Не оставляйте электроприборы включенными без присмотра — в случае короткого замыкания это может привести к возгоранию;
- Не перегружайте розетки — удлинители не предназначены для использования с большим количеством мощных устройств;
- Своевременно проверяйте состояние проводки – старая изоляция может стать причиной пожара;
- Ремонт электричества – дело специалистов – не стоит пытаться проводить ремонт самостоятельно;
- Не оставляйте зарядные устройства в розетках, особенно на ночь – электроприборы всегда должны быть в поле вашего внимания.
Спасатели отмечают, что пламя начинается с искры, а пожар с пренебрежения простыми правилами.
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