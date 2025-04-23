ДСНС щодня виїжджає на виклики через короткі замкнення – які правила поводження з електроприладами

07:54, 23 квітня 2025
Кожного дня фіксуються виклики через короткі замкнення.
Джерело фото: Dreamstime
У Головному управлінні ДСНС України у місті Києві вказують, що рятувальники щодня виїжджають на виклики, спричинені короткими замкненнями.
Відтак, щоб убезпечити себе та своїх близьких, у ДСНС нагадали основні правила:
- Не залишайте електроприлади увімкненими без нагляду — у разі короткого замкнення це може спричинити загоряння;
- Не перевантажуйте розетки — подовжувачі не пристосовані для використання з великою кількістю потужних пристроїв;
- Своєчасно перевіряйте стан проводки — стара ізоляція може стати причиною пожежі;
- Ремонт електрики — справа фахівців — не варто намагатися проводити ремонт самостійно;
- Не залишайте зарядні пристрої в розетках, особливо на ніч — електроприлади завжди мають бути у полі вашої уваги.
Рятувальники наголошують, що полум’я починається з іскри, а пожежа з нехтування простими правилами.
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