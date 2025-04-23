ДСНС щодня виїжджає на виклики через короткі замкнення – які правила поводження з електроприладами

Кожного дня фіксуються виклики через короткі замкнення.

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У Головному управлінні ДСНС України у місті Києві вказують, що рятувальники щодня виїжджають на виклики, спричинені короткими замкненнями.

Відтак, щоб убезпечити себе та своїх близьких, у ДСНС нагадали основні правила:

Не залишайте електроприлади увімкненими без нагляду — у разі короткого замкнення це може спричинити загоряння;

Не перевантажуйте розетки — подовжувачі не пристосовані для використання з великою кількістю потужних пристроїв;

Своєчасно перевіряйте стан проводки — стара ізоляція може стати причиною пожежі;

Ремонт електрики — справа фахівців — не варто намагатися проводити ремонт самостійно;

Не залишайте зарядні пристрої в розетках, особливо на ніч — електроприлади завжди мають бути у полі вашої уваги.

Рятувальники наголошують, що полум’я починається з іскри, а пожежа з нехтування простими правилами.

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