Макрон розглядає дострокові вибори у Франції цієї осені

Еммануель Макрон думає над достроковими виборами.

Фото: Bloomberg

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Президент Франції Еммануель Макрон розглядає можливість розпуску парламенту та проведення дострокових виборів цієї осені, повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, останні тижні Макрон проводить консультації з близькими політичними союзниками. Обговорення поки мають попередній характер, і остаточне рішення ще не ухвалено. Наступні планові парламентські вибори у Франції мають відбутися не раніше 2029 року.

Серед варіантів — поєднання дострокових парламентських виборів із муніципальними, запланованими на 2026 рік. Однак, за словами одного з джерел, ця ідея не знаходить підтримки серед оточення президента.

У грудні 2024 року Макрон запевняв лідерів партій, що не має наміру проводити дострокові вибори до завершення своєї президентської каденції у 2027 році.

Можливий розпуск парламенту може вплинути на політичну ситуацію в країні. Після призначення Франсуа Байру прем’єр-міністром у грудні минулого року політична криза, спричинена відсутністю парламентської більшості, частково стабілізувалася.

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