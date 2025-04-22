Макрон рассматривает досрочные выборы во Франции этой осенью

Эммануэль Макрон думает над досрочными выборами.

Фото: Bloomberg

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов этой осенью, сообщает Bloomberg.

По информации источников, последние недели Макрон проводит консультации с близкими политическими союзниками. Обсуждения пока носят предварительный характер, и окончательное решение еще не принято. Следующие плановые парламентские выборы во Франции должны состояться не ранее 2029 года.

Среди вариантов - совмещение досрочных парламентских выборов с муниципальными, запланированными на 2026 год. Однако, по словам одного из источников, эта идея не находит поддержки среди окружения президента.

В декабре 2024 года Макрон уверял лидеров партий, что не намерен проводить досрочные выборы до завершения своей президентской каденции в 2027 году.

Возможный роспуск парламента может повлиять на политическую ситуацию в стране. После назначения Франсуа Байру премьер-министром в декабре прошлого года политический кризис, вызванный отсутствием парламентского большинства, частично стабилизировался.

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