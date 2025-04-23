Пенсионный фонд напомнил, какие виды выплат предусмотрены в случае временной утраты трудоспособности

В связи с временной утратой трудоспособности предусмотрены три вида выплат.

Фото: pro-op.com.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие выплаты на сегодняшний день предусмотрены в Украине в случае временной утраты трудоспособности.

Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предусмотрены следующие виды выплат в связи с временной утратой трудоспособности:

- пособие по временной нетрудоспособности, или обычные «больничные»;

- пособие по беременности и родам, или «декретные» (составляет 126 календарных дней);

- пособие на погребение застрахованного лица непенсионного возраста или члена семьи, который находился на его содержании.

Процесс выплаты помощи в связи с временной утратой трудоспособности максимально упрощен и удобен для страхователей и застрахованных лиц. Всю необходимую информацию для расчета выплаты работодатель может получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и дистанционно подать заявление-расчет на ее финансирование.

Выплата застрахованному лицу осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления.

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