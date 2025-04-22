В Киеве наказали водителя BMW, который проехал перекресток на желтый сигнал светофора — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, который проехал перекресток на желтый сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, патрульные остановили водителя, провели с ним профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 (е) ПДД Украины, желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов.

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