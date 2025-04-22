14 митрополитов РПЦ обвиняют в продвижении кремлевских нарративов

Офис Генпрокурора выдвинул подозрение 14 митрополитам РПЦ за пособничество агрессии России.

Фото: gp.gov.ua

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Офис Генерального прокурора выдвинул подозрение 14 митрополитам Русской православной церкви (РПЦ) в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к тяжким последствиям (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы эти митрополиты, которые являются членами священного синода РПЦ, способствовали захвату имущества украинских церквей на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей и в Крыму. Они выполняли решение синода РПЦ о «присоединении» украинских религиозных общин к российской церкви, в результате чего захватывались храмы и земельные участки украинских епархий.

Кроме того, подозреваемые назначали на этих территориях подконтрольных епископов, которые продвигали кремлевские нарративы среди верующих, оправдывали преступления российских оккупантов и благословляли войну России против Украины.

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