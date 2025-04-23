В Киеве ограничат движение подземными переходами на Майдане Незалежности и Европейской площади

До 27 апреля в некоторых подземных переходах будут частично ограничивать движение пешеходов.

Иллюстративное изображение: Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

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С 22 по 27 апреля в подземных переходах на Майдане Незалежности и Европейской площади будут частично ограничивать движение пешеходов. Как пишет КГГА, в этот период дорожники будут проводить ремонт и покраску потолка в подземных переходах.

В частности, ограничения будут действовать:

с 8:00 до 17:00 22–25 апреля – в подземном пешеходном переходе на Европейской площади со стороны выхода к Национальному центру «Украинский дом»;

с 8:00 до 17:00 22–27 апреля – в подземном пешеходном переходе на Майдане Незалежности со стороны ул. Архитектора Городецкого.

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