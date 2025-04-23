На Волыни задержали мужчину, который пытался подкупить пограничника для выезда за границу

Задержанному жителю Черкасс уже сообщили о подозрении.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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В международном пункте пропуска «Устилуг» правоохранители задержали гражданина Украины, который предложил военнослужащему Государственной пограничной службы 1500 долларов США за содействие в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Накануне 51-летний житель Черкасской области, оформивший документы якобы для сопровождения жены с инвалидностью II группы, обратился к пограничнику с предложением внести в базу данных фиктивную информацию о совместном выезде супругов за границу. На самом деле женщина в данный момент находится в Великобритании и не планирует возвращаться на родину.

В ГПСУ отметили, что пограничник немедленно сообщил о попытке подкупа.

«Благодаря его действиям факт правонарушения был зафиксирован в полном объеме», — заявили в ведомстве.

Правоохранители задержали мужчину в пункте пропуска во время передачи указанной суммы.

Задержанному жителю Черкасс сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, и избрана мера пресечения в виде 60 суток домашнего ареста в ночное время.

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