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В Минветеранов объяснили, что делать, если не отображается удостоверение ветерана в Дии

23:31, 22 апреля 2025
Чтобы оно появилось, нужно выйти из Дии и снова авторизоваться в приложении.
В Минветеранов объяснили, что делать, если не отображается удостоверение ветерана в Дии
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У многих пользователей не отображалось удостоверение ветерана в Дии В Минветеранов указали, что знают о проблеме и объяснили, что делать.

«Чаще всего это происходит из-за того, что мы получаем данные для внесения в Реестр ветеранов войны с ошибками. Ошибки, которые мы встречали: лишняя косая черта, пробелы в налоговом номере, вместо апострофа в фамилии – другой символ, лишние цифры в номере телефона, использование латиницы в ФИО», – отметили там.

Следовательно, объясняют в Минветеранов, все это усложняло работу с Реестром.

Однако за последний месяц Департамент цифрового развития и трансформации Министерства и эксперты Офиса поддержки ветеранской политики очищали данные в Реестре. Поэтому для многих ветеранов и ветеранок удостоверение участника боевых действий уже появилось в Дии.

Чтобы оно появилось, нужно выйти из Дии и снова авторизоваться в приложении.

Что нужно сделать:

  • Зайти в Дии в раздел «Меню» и нажать «Выйти»
  • Авторизоваться повторно
  • Добавить удостоверение ветерана в разделе «Документы» – пролистать все документы в Дии и нажать «Добавить документ».

В случае же, если удостоверение не добавилось, нужно обратиться в службу поддержки Дии.

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ветераны Дия

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