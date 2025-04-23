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Укрзализныця продолжает рейсы поезда Черновцы – Львов в мае

08:30, 23 апреля 2025
Поезд №802/801 из-за высокого спроса будет курсировать в мае 2025 года.
Укрзализныця продолжает рейсы поезда Черновцы – Львов в мае
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Укрзализныця продолжит курсирование регионального поезда №802/801 Черновцы - Львов - Черновцы в мае 2025 года. Решение приняли, учитывая повышенный спрос во время весенних поездок. Об этом сообщили в компании УЗ.

Поезд будет курсировать в такие дни: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.

График движения:

Поезд №802 Черновцы - Львов:

- Отправление из Черновцов - 06:32

- Снятин - 07:19-07:29

- Коломыя - 08:04-08:07

- Ивано-Франковск - 08:54-08:58

- Ходоров - 10:04-10:06

- Прибытие во Львов - 11:19

Поезд №801 Львов - Черновцы:

- Отправление из Львова - 17:20

- Ходоров - 18:37-18:39

- Ивано-Франковск - 19:47-19:56

- Коломыя - 20:56-20:58

- Снятин - 21:31-21:33

- Прибытие в Черновцы - 22:07

На маршруте продолжит курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, который обеспечивает комфорт благодаря тихому движению, плавности хода и удобным сиденьям.

Билеты можно приобрести за 10 дней до даты поездки в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

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Львов Черновцы Укрзализныця

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