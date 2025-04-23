Укрзалізниця продовжує рейси поїзда Чернівці — Львів у травні

Поїзд №802/801 через високий попит курсуватиме у травні 2025 року.

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Укрзалізниця продовжить курсування регіонального поїзда №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Рішення ухвалили з огляду на підвищений попит під час весняних поїздок. Про це повідомили в компанії УЗ.

Поїзд курсуватиме у такі дні: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.

Графік руху:

Поїзд №802 Чернівці — Львів:

Відправлення з Чернівців — 06:32

Снятин — 07:19–07:29

Коломия — 08:04–08:07

Івано-Франківськ — 08:54–08:58

Ходорів — 10:04–10:06

Прибуття до Львова — 11:19

Поїзд №801 Львів — Чернівці:

Відправлення зі Львова — 17:20

Ходорів — 18:37–18:39

Івано-Франківськ — 19:47–19:56

Коломия — 20:56–20:58

Снятин — 21:31–21:33

Прибуття до Чернівців — 22:07

На маршруті продовжить курсувати сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, який забезпечує комфорт завдяки тихому руху, плавності ходу та зручним сидінням.

Квитки можна придбати за 10 днів до дати поїздки в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

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