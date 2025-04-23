Укрзалізниця продовжує рейси поїзда Чернівці — Львів у травні

Укрзалізниця продовжить курсування регіонального поїзда №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Рішення ухвалили з огляду на підвищений попит під час весняних поїздок. Про це повідомили в компанії УЗ.
Поїзд курсуватиме у такі дні: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.
Графік руху:
Поїзд №802 Чернівці — Львів:
Поїзд №801 Львів — Чернівці:
На маршруті продовжить курсувати сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, який забезпечує комфорт завдяки тихому руху, плавності ходу та зручним сидінням.
Квитки можна придбати за 10 днів до дати поїздки в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.