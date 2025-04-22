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У Києві поблизу станції метро Почайна влаштували масовий демонтаж МАФів

23:13, 22 квітня 2025
Поблизу станції метро Почайна демонтували 13 МАФів.
У Києві поблизу станції метро Почайна влаштували масовий демонтаж МАФів
Фото: facebook.com/kyivblagoustrii
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Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що протягом трьох днів у столиці поблизу станції метро «Почайна» демонтували 13 тимчасових споруд, термін дії дозвільних документів яких завершився.

У ході демонтажу виявлено численні порушення:

- звуження тротуарів до недопустимих меж за ДБН;

-розміщення МАФів ближче ніж 20 м до зупинок транспорту;

- фактичне перевищення розмірів споруд у порівнянні з паспортами прив’язки.

«Зараз ми працюємо над очищенням територій біля станцій метро. В умовах воєнного стану вони мають бути вільними, щоб кожен зміг швидко та без перешкод добратися до укриття» , — зазначив директор департаменту Михайло Буділов. 

Після демонтажу тимчасових споруд проводиться благоустрій територій. На місці найбільшого з демонтованих павільйонів, площею близько 220 м²,  вже відновлено асфальтне покриття та вивезені залишки будівельних матеріалів.

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Київ

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