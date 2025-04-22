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В Киеве возле станции метро Почайна устроили массовый демонтаж МАФов

23:13, 22 апреля 2025
Возле станции метро Почайна демонтировали 13 МАФов.
В Киеве возле станции метро Почайна устроили массовый демонтаж МАФов
Фото: facebook.com/kyivblagoustrii
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Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что в течение трех дней в столице возле станции метро «Почайна» демонтировали 13 временных сооружений, срок действия разрешительных документов на которые истек.

В ходе демонтажа были выявлены многочисленные нарушения:

  • сужение тротуаров до недопустимых по ГСН пределов;
  • размещение МАФов ближе чем 20 м к остановкам транспорта;
  • фактическое превышение размеров сооружений по сравнению с паспортами привязки.

«Сейчас мы работаем над очисткой территорий возле станций метро. В условиях военного положения они должны быть свободными, чтобы каждый мог быстро и без препятствий добраться до укрытия», — отметил директор департамента Михаил Будилов.

После демонтажа временных сооружений проводится благоустройство территорий. На месте самого большого из демонтированных павильонов, площадью около 220 м², уже восстановлено асфальтовое покрытие и вывезены остатки строительных материалов.

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Киев

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