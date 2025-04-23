Алексей Тандыр хотел доказать, что ВСП не могла его уволить, пока вину не установили в уголовном процессе – что решила Большая Палата

Большая Палата Верховного Суда в деле Алексея Тандыра разъяснила, нужно ли Высшему совету правосудия ждать приговора, чтобы уволить судью с должности.

Фото: suspilne.media

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Случаи, когда Высший совет правосудия рассматривает дисциплинарное дело в отношении судьи, в основе которого лежат обстоятельства совершения преступления, но уголовное дело в отношении него еще не завершено вынесением приговора, – не редкость.

Большая Палата Верховного Суда в деле 990SCGC/15/24 по жалобе экс-судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра разъяснила, что установление дисциплинарным органом в действиях судьи состава дисциплинарного проступка не нарушает презумпцию его невиновности, поскольку правовые последствия такого вывода ограничиваются дисциплинарными отношениями и не влияют на ход и результаты уголовного дела.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

В июне 2024 года Высший совет правосудия оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП о применении к Алексею Тандыру дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.

Тандыр решил обжаловать это решение, указав, что признание им «причастности к ДТП» не означает признания им фактических обстоятельств события ДТП или своей вины в этом, что должно быть установлено исключительно судом в уголовном производстве. Сторона защиты заявила, что ДП ВСП вышла за пределы полномочий, предоставленных дисциплинарному органу, поскольку установила обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления, подсудного суду в уголовном производстве, и это нарушает презумпцию невиновности.

Как отметила БП ВС, в дисциплинарном деле относительно Тандыра были установлены и оценены обстоятельства его поведения во время событий в ночь на 26.05.2023. Так, Вторая Дисциплинарная палата ВСП, с которой согласился и ВСП, признала, что поведение судьи на месте ДТП, в котором погиб военнослужащий; предоставление работникам правоохранительных органов недостоверных сведений о своей личности и управлении автомобилем, которым был совершен наезд на потерпевшего (сокрытие обстоятельств ДТП); игнорирование законного требования полицейского на месте ДТП о проведении осмотра на состояние опьянения с помощью прибора «Драгер», – являются нарушением судьей норм судейской этики и стандартов поведения судьи и квалифицируются как существенный дисциплинарный проступок, за совершение которого он подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности.

Такие выводы ВСП и его дисциплинарного органа основываются, в частности, на объяснениях, показаниях свидетелей, а также на приобщенных к материалам дисциплинарного дела доказательствах: копии видеозаписи с нагрудной камеры работника патрульной полиции, на которой, в частности, зафиксированы момент ДТП с участием автомобиля под управлением Тандыра и последующий ход событий; выводах экспертов и т.д.

ВСП при установлении обстоятельств поведения судьи, прежде всего, исходил из того, что он не отрицал своей непосредственной причастности к ДТП. Свидетели на заседании ВСП также подтвердили, что управляемый Тандыром автомобиль сбил военнослужащего и только потом остановился.

Во время рассмотрения дисциплинарного дела была исследована видеозапись с нагрудной камеры полицейского и получены показания этого свидетеля относительно поведения судьи после ДТП, а именно: что он медлил с выполнением требования работников Национальной полиции предъявить документы, удостоверяющие личность; уклонялся от ответа о месте работы (на вопросы об этом отвечал: «нигде», «не скажу, где работаю», «лучше, чем государственная служба»); не сотрудничал с работниками полиции для установления обстоятельств события до приезда следственно-оперативной группы и работников ГБР; не предоставлял прямых ответов или уклонялся от ответов на вопросы полицейских; не способствовал достоверному установлению всех обстоятельств совершения ДТП; указывал, что он лишь «владелец автомобиля», отрицал факт нахождения за рулем автомобиля (даже после прибытия на место ДТП следственно-оперативной группы, представителей ГБР судья в разговоре со следователями продолжал указывать, что «он пассажир, а водитель сбежал»); игнорировал предложения работников Национальной полиции пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора «Драгер», при том, что допрошенные Второй ДП ВСП свидетели подтвердили, что заявитель имел резкий запах алкоголя из ротовой полости.

Судья на неоднократные предложения пройти осмотр на состояние опьянения уклонялся от прямого ответа. Несовершение таких действий, учитывая объяснения судьи, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения, ставит их под сомнение и дает основания считать, что судья не прилагал усилий для того, чтобы, по мнению стороннего наблюдателя, его поведение было безупречным и соответствовало стандартам поведения, которых общество ожидает от судьи.

Имея в распоряжении вышеуказанные доказательства, ВСП обоснованно отклонил как неубедительные объяснения судьи, что он не скрывал обстоятельства ДТП перед уполномоченными сотрудниками правоохранительного органа.

Установленные в дисциплинарном деле обстоятельства относительно причастности судьи к ДТП и его последующего поведения на месте этого события были достаточным основанием, чтобы сделать вывод о совершении дисциплинарного проступка. Поведение как во время ДТП, к совершению которого он был причастен, так и последующее его поведение на месте ДТП, которое не способствовало установлению истины в трагическом событии гибели военнослужащего во время несения службы, безусловно подрывают авторитет правосудия и негативно повлияли на степень доверия общества к судебной власти в целом. Поэтому ВСП правомерно квалифицировал такое поведение судьи как существенный дисциплинарный проступок.

В контексте спорных правоотношений Большая Палата Верховного Суда отмечает, что в дисциплинарном деле выяснялись обстоятельства наличия в действиях судьи состава дисциплинарного проступка в части допущения поведения, которое порочит звание судьи или подрывает авторитет правосудия, и не решался вопрос о доказанности его вины в совершении уголовного правонарушения, что находится за пределами компетенции ВСП. Содержание решения ВСП не дает оснований для оценки ссылок в нем на информацию из ЕГРСР и из обвинительного акта в отношении судьи иначе, как сбор доказательств для проверки обстоятельств, указанных в дисциплинарной жалобе.

ВСП, так же как и Вторая Дисциплинарная палата ВСП, пришел к выводу, что в поведении судьи есть состав дисциплинарного проступка, исследовав собранные в дисциплинарном деле доказательства в совокупности, в том числе и те, что не связаны с материалами уголовного производства.

Таким образом, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, хотя и принято с учетом материалов уголовного производства, однако основывается на самостоятельно исследованных дисциплинарным органом доказательствах, их оценке, установленных обстоятельствах, правовых основаниях и собственной оценке ВСП установленных обстоятельств дисциплинарного проступка. Дисциплинарный орган проверил изложенные в дисциплинарной жалобе обстоятельства на предмет соблюдения требований, предъявляемых к судьям, и наличия в действиях судьи состава дисциплинарного проступка и не решал вопрос об обоснованности обвинения судьи в совершении уголовного правонарушения.

Большая Палата Верховного Суда учитывает, что согласно практике ЕСПЧ не является нарушением статьи 6 Конвенции привлечение к дисциплинарной ответственности на основе сведений о фактах, установленных в уголовном производстве, если такие сведения анализировались в контексте правил служебной этики, даже если лицо в уголовном производстве было оправдано или такое производство было закрыто.

В дисциплинарном производстве действует принцип автономности, согласно которому дисциплинарное производство рассматривается независимо от рассмотрения уголовного производства.

Во время рассмотрения дисциплинарного дела дисциплинарный орган самостоятельно оценивает допустимость, надлежащий характер и обоснованность имеющихся в материалах дисциплинарного дела доказательств, устанавливает в действиях судьи признаки дисциплинарного проступка и принимает решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Установленные в ходе дисциплинарного производства факты и выясненные обстоятельства имеют значение исключительно для принятия дисциплинарным органом решения в пределах его компетенции и никоим образом не свидетельствуют о доказанности вины лица в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения.

БП ВС указала, что установление дисциплинарным органом в действиях судьи состава дисциплинарного проступка не нарушает презумпцию невиновности, поскольку правовые последствия такого вывода ограничиваются дисциплинарными отношениями и не влияют на ход и результаты других производств в отношении заявителя.

В связи с этим не являются обоснованными доводы Тандыра, что ВСП признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, установив в обжалуемом решении факты, которые подлежали доказыванию в уголовном производстве.

Таким образом, БП ВС решила оставить жалобу Алексея Тандыра без удовлетворения.

Кроме того, БП ВС постановлением отказала в удовлетворении его ходатайства о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу приговора в уголовном производстве.

Особое мнение

Вместе с тем, трое судей Большой Палаты Верховного Суда – Юрий Власов, Сергей Мартев и Наталья Шевцова – выразили особое мнение относительно принятых БП ВС 13 марта 2025 года определения и постановления по делу 990SCGC/15/24.

«Мы не соглашаемся с выводом большинства судей Большой Палаты Верховного Суда о том, что в этом деле отсутствовали основания для удовлетворения ходатайства о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу приговора в уголовном производстве», – отметили они.

Так, они указали, что объективная сторона дисциплинарного проступка, за который Тандыра привлекли к дисциплинарной ответственности, заключается в нарушении правил дорожного движения, а именно скоростного режима, причинении ДТП и гибели человека в результате этого ДТП, то есть в причинно-следственной связи между нарушением ПДД и смертью человека.

«Все эти обстоятельства должны быть установлены в рамках уголовного производства, которое находится на рассмотрении Святошинского районного суда города Киева (дело № 759/15658/23).

Хотя в дисциплинарном производстве действует принцип автономности, согласно которому дисциплинарное производство рассматривается независимо от рассмотрения уголовного производства, в данном деле дисциплинарный проступок в действиях судьи определен именно обстоятельствами совершения преступления – наезда на военнослужащего в результате нарушения правил дорожного движения при отягчающих обстоятельствах, что привело к смерти потерпевшего, а также последующим поведением на месте ДТП.

При этом фактические обстоятельства ДТП с участием судьи (нахождение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД, несоблюдение скоростного режима, причинно-следственная связь между нарушениями ПДД и последствием гибели человека) являются предметом установления судом в ходе рассмотрения уголовного производства в рамках предъявленного обвинения в совершении уголовного правонарушения, определенного частью третьей статьи 286-1 УК.

Очевидно, что лицо, подозреваемое в совершении преступления, в дисциплинарном производстве, открытом по тем же обстоятельствам, ограничено в возможности доказать свою невиновность, поскольку вина/невиновность лица в совершении преступления может быть установлена исключительно в рамках уголовного производства.

Поэтому, в соответствии с конкретными обстоятельствами этого дела, установление объективных признаков дисциплинарного проступка судьи зависит от выводов суда по результатам рассмотрения уголовного производства Святошинским районным судом города Киева», – отметили эти судьи в особом мнении.

По их мнению, Большая Палата Верховного Суда до момента решения судом соответствующего уголовного производства была лишена возможности в установленном законом порядке оценить и проанализировать обстоятельства, совершение которых судьей Тандыром дисциплинарный орган признал составом дисциплинарного проступка, проверить правильность юридической квалификации вмененных судье действий, в частности, на предмет их соответствия существенному дисциплинарному проступку как основанию привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в виде представления об увольнении с должности.

Поэтому, по мнению этих судей, существовали основания для удовлетворения ходатайства Тандыра и приостановления производства по делу 990SCGC/15/24 до вступления в законную силу приговора в уголовном производстве.

Автор: Наталя Мамченко

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