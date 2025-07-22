Умер Оззи Осборн — легенда хеви-метала и вокалист группы Black Sabbath

Легенда хеви-метала ушел из жизни через несколько недель после прощального концерта.

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Икона рок-музыки Оззи Осборн умер спустя несколько недель после своего прощального концерта, который состоялся на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Ему было 76 лет.

О смерти музыканта сообщила его семья, пишет Sky News:

«С глубокой скорбью, которую невозможно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был с семьей и окружен любовью».

Менее чем три недели назад Осборн в последний раз вышел на сцену вместе с Black Sabbath, чтобы попрощаться с поклонниками. Он обратился к публике со словами:

«Вы не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца».

Оззи Осборн стал легендой жанра хеви-метал вместе с Black Sabbath, записав культовые треки Iron Man, Paranoid, War Pigs, а в сольной карьере — Crazy Train и Changes.

В 2019 году Осборн получил серьезные травмы в результате падения, а также боролся с болезнью Паркинсона. Несмотря на это, он появился на церемонии закрытия Игр Содружества в Бирмингеме в 2022 году.

Музыкант был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла — с Black Sabbath и как сольный исполнитель. Также он имеет звезду на Аллее славы в Голливуде и пять премий «Грэмми».

Отметим, что музыкант выпустил пластинку в цветах украинского флага.

Сам Оззи Осборн говорил: «В феврале мой сын Джек работал с Third Wave Volunteers над эвакуацией из Украины детей-сирот с особыми потребностями. Прямо сейчас Украине ужасно нужна помощь, особенно после того, как началась война, поэтому кажется правильным работать над таким важным делом».

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