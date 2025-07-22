Помер Оззі Осборн — легенда хеві-металу і вокаліст гурту Black Sabbath

Легенда хеві-металу пішов із життя через кілька тижнів після прощального концерту.

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Ікона рок-музики Оззі Осборн помер через кілька тижнів після свого прощального концерту, який відбувся на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі. Йому було 76 років.

Про смерть музиканта повідомила його родина, пише Sky News:

«З більшим сумом, ніж можуть передати слова, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер сьогодні вранці. Він був із сім’єю та оточений любов’ю».

Менш ніж три тижні тому Осборн востаннє з’явився на сцені разом із Black Sabbath, щоб попрощатися з шанувальниками. Він звернувся до публіки зі словами:

«Ви не уявляєте, як я почуваюся — дякую від усього серця».

Оззі Осборн став легендою жанру хеві-метал разом із Black Sabbath, записавши культові треки Iron Man, Paranoid, War Pigs, а як сольний виконавець — Crazy Train і Changes.

У 2019 році Осборн отримав серйозні травми внаслідок падіння, а також боровся з хворобою Паркінсона. Попри це, він з'явився на церемонії закриття Ігор Співдружності в Бірмінгемі у 2022 році.

Музикант був двічі введений до Зали слави рок-н-ролу — із Black Sabbath і як сольний виконавець. Він також має зірку на Алеї слави в Голлівуді та п’ять премій Греммі.

Зауважимо, що музикант випустив платівку в кольорах українського прапора.

Сам Оззі Осборн казав: «У лютому мій син Джек працював з Third Wave Volunteers над евакуацією з України дітей-сиріт з особливими потребами. Просто зараз Україна жахливо потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому здається правильним працювати над такою важливою справою».

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