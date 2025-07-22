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Еврокомиссар Марта Кос сообщила, что провела откровенный разговор с Юлией Свириденко относительно закона 12414 о полномочиях НАБУ и САП

21:32, 22 июля 2025
Новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка сообщил Марте Кос, что «все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, являются действующими и будут выполнены в полной мере».
Еврокомиссар Марта Кос сообщила, что провела откровенный разговор с Юлией Свириденко относительно закона 12414 о полномочиях НАБУ и САП
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Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сообщила, что провела откровенный разговор с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и вице-премьер-министром по евроинтеграции Тарасом Качкой (он возглавил это направление вместо Ольги Стефанишиной). Речь шла о законопроекте 12414, который 22 июля Верховная Рада приняла в целом как закон и который касается изменений в УПК относительно распределения полномочий НАБУ, САП и Генпрокурора.

«Откровенная дискуссия с Юлией Свириденко и Тарасом Качкой. Выразила серьезную обеспокоенность относительно последних событий в сфере верховенства права, особенно относительно изменений, принятых к закону о НАБУ и САП. Мы будем продолжать сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами в сфере верховенства права и продвижением ее пути в ЕС», — отметила Марта Кос.

В свою очередь, Тарас Качка подчеркнул, что «все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, являются действующими и будут выполнены в полной мере».

«Что касается ситуации с НАБУ и САП. Украина ответственно относится к укреплению верховенства права и со всей серьезностью относится к обеспечению эффективной антикоррупционной политики, а также к выполнению международных обязательств. По этому поводу не может быть никаких компромиссов. Аргументы «за» и «против» решений, принятых сегодня в Верховной Раде, четко артикулированы. Мы готовы работать со всеми – партнерами, гражданским обществом, экспертами – чтобы обеспечить необходимое для верховенства права.

Важно помнить, что успех в борьбе с коррупцией – это не только процессуальные и институциональные нормы, количество процессуальных действий и тем более не медийное освещение. Важны результаты: приговоры, которые вступают в законную силу – после рассмотрения в судах. Важно, как эти приговоры влияют на предотвращение коррупции.

Достижение целей реформ в сфере верховенства права и антикоррупции невозможно без доверия внутри системы антикоррупционных органов. Роль Генерального прокурора особенно важна в этом. Единство и совместная работа всех антикоррупционных органов является залогом успеха.

Еще раз хочу подчеркнуть, что все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, являются действующими и будут выполнены в полной мере.

Обсудил это во время онлайн-встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Также будем координироваться с послами стран G7 и других государств-членов ЕС», — сообщил Тарас Качка.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной принятой редакцией законопроекта 12414.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ САП правительство Еврокомиссия

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Еврокомиссар Марта Кос сообщила, что провела откровенный разговор с Юлией Свириденко относительно закона 12414 о полномочиях НАБУ и САП

Новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка сообщил Марте Кос, что «все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, являются действующими и будут выполнены в полной мере».

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