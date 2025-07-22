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Єврокомісар Марта Кос повідомила, що провела відверту розмову з Юлією Свириденко щодо закону 12414 про повноваження НАБУ і САП

21:32, 22 липня 2025
Новий віце-прем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка повідомив Марті Кос, що «всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою».
Єврокомісар Марта Кос повідомила, що провела відверту розмову з Юлією Свириденко щодо закону 12414 про повноваження НАБУ і САП
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Єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос повідомила, що провела відверту розмову з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та віце-премʼєр-міністром з євроінтеграції Тарасом Качкою (він очолив цей напрям замість Ольги Стефанішиної). Мова велася про законопроект 12414, який 22 липня Верховна Рада прийняла в цілому як закон, і який стосується змін до КПК щодо розподілу повноважень НАБУ, САП і Генпрокурора.

«Відверта дискусія з Юлією Свириденко та Тарасом Качкою. Висловила серйозну стурбованість щодо останніх подій у сфері верховенства права, особливо щодо змін, прийнятих до закону про НАБУ та САП. Ми продовжуватимемо співпрацю з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та просуванням її шляху до ЄС», зазначила Марта Кос.

В свою чергу, Тарас Качка підкреслив, що «всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою».

«Щодо ситуації з НАБУ і САП. Україна відповідально ставиться до зміцнення верховенства права і відноситься з усією серйозністю до забезпечення ефективної антикорупційної політики, а також до виконання міжнародних зобовʼязань. Щодо цього не може бути жодних компромісів.

Аргументи «за» та «проти» рішень, ухвалених сьогодні у Верховній Раді, є чітко артикульованими. Ми готові працювати з усіма – партнерами, громадянським суспільством, експертами – щоб забезпечити необхідні для верховенства права.

Важливо пам’ятати, що успіх в боротьбі з корупцією – це не лише про процесуальні та інституційні норми, кількість процесуальних дій і тим більше не медійне охоплення. Важливими є результати: вироки, які набирають законної сили – після розгляду в судах. Важливо, як ці вироки впливають на запобігання корупції.

Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху.

Ще раз хочу наголосити на тому, що всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою.

Обговорив це під час онлайн зустріч з Єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос. Також будемо кординуватись з послами країн G7 та інших держав-членів ЄС», - повідомив Тарас Качка.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни стосовно повноважень Генпрокурора, НАБУ і САП вносяться фінальною прийнятою редакцією законопроекту 12414.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ САП уряд Єврокомісія

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Єврокомісар Марта Кос повідомила, що провела відверту розмову з Юлією Свириденко щодо закону 12414 про повноваження НАБУ і САП

Новий віце-прем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка повідомив Марті Кос, що «всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою».

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