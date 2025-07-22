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Незаконная добыча угля на Донетчине на более чем 5 млрд грн — ГБР завершило расследование

21:20, 22 июля 2025
Фигуранты без каких-либо разрешительных документов осуществляли добычу угля на глубине около 80 метров.
Незаконная добыча угля на Донетчине на более чем 5 млрд грн — ГБР завершило расследование
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которая незаконно добывала уголь. Ущерб государству составил более 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В настоящее время материалы открыты для ознакомления обвиняемым и их защитникам.

В ГБР напомнили, что в ноябре 2024 года сотрудники Бюро прекратили незаконную добычу угля на территории, прилегающей к шахте Святого-Покровская в поселке Курицино Краматорского района Донецкой области.

Лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения каменного угля в 2021 году получило одно из частных обществ, однако оно так и не начало соответствующие работы. Этим воспользовалась группа лиц, фактически объединившаяся в преступную организацию.

Кроме организатора, в состав группы входили еще восемь человек, которые занимались техническим обеспечением добычи угля, охраной территории, контролем за работой шахтеров, ведением учета и реализацией незаконно добытого угля.

«Без каких-либо разрешительных документов они осуществляли добычу угля на глубине около 80 метров. Для этого даже переоборудовали старый неиспользуемый вентиляционный канал шахты Святого-Покровская в ствол для спуска шахтеров под землю», — сообщили в ГБР.

Также организатор незаконного бизнеса договорился с главой местной территориальной громады, который помог захватить земельный участок, где велась добыча, подделав документы о передаче его в аренду подконтрольному предприятию. Кроме того, глава громады прикрывал незаконную деятельность на захваченной территории.

Деятельность преступной организации длилась с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года, когда ее разоблачили сотрудники ГБР.

За указанный период отдельные участники преступной группы легализовали более 80 000 тонн незаконно добытого угля путем продажи физическим и юридическим лицам.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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ГБР

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