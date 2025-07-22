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Еврокомиссия подает в суд на Францию из-за маркировки отходов

16:15, 22 июля 2025
Еврокомиссия будет судиться с Францией из-за чрезмерно строгих правил маркировки отходов.
Еврокомиссия подает в суд на Францию из-за маркировки отходов
Фото: EPA
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Европейская комиссия планирует подать в суд на Францию из-за ее правил обязательной маркировки для сортировки отходов, которые, по мнению Брюсселя, нарушают принцип свободного движения товаров в ЕС. Об этом сообщает Politico.

Французское законодательство, введенное в 2022 году, требует от производителей товаров, таких как упаковки, текстиль, телефоны или садовое оборудование, размещать на продукции специальные символы, указывающие, как правильно утилизировать отходы. Эти требования вызвали конфликт между Парижем и Брюсселем, поскольку Еврокомиссия считает их несовместимыми с правилами единого рынка.

Брюссель настаивает на гармонизации маркировки на уровне ЕС. В прошлом году Евросоюз утвердил новые правила для упаковок, которые предусматривают единую этикетку с информацией о составе материалов для облегчения сортировки. Однако эти нормы вступят в силу только в августе 2028 года. К тому времени Еврокомиссия считает национальные требования Франции «непропорциональными» и создающими препятствия для свободной торговли.

Компании неоднократно жаловались, что различные правила маркировки в странах ЕС усложняют и удорожают продажу товаров, поскольку приходится адаптировать упаковку для каждой страны отдельно. Еврокомиссия уже неоднократно предупреждала Францию о несоответствии ее законодательства, а теперь готовится к судебному иску.

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