Єврокомісія подає до суду на Францію через маркування відходів

Єврокомісія позиватиметься до Франції через надмірно суворі правила маркування відходів.

Фото: EPA

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Європейська комісія планує подати до суду на Францію через її правила обов’язкового маркування для сортування відходів, які, на думку Брюсселя, порушують принцип вільного руху товарів у ЄС. Про це повідомляє Politico.

Французьке законодавство, запроваджене у 2022 році, вимагає від виробників товарів, таких як упаковки, текстиль, телефони чи садове обладнання, розміщувати на продукції спеціальні символи, що вказують, як правильно утилізувати відходи. Ці вимоги викликали конфлікт між Парижем і Брюсселем, оскільки Єврокомісія вважає їх несумісними з правилами єдиного ринку.

Брюссель наполягає на гармонізації маркування на рівні ЄС. Минулого року Євросоюз затвердив нові правила для упаковок, які передбачають єдину етикетку з інформацією про склад матеріалів для полегшення сортування. Проте ці норми набудуть чинності лише у серпні 2028 року. До того часу Єврокомісія вважає національні вимоги Франції «непропорційними» та такими, що створюють перешкоди для вільної торгівлі.

Компанії неодноразово скаржилися, що різні правила маркування в країнах ЄС ускладнюють і здорожчують продаж товарів, оскільки доводиться адаптувати упаковку для кожної країни окремо. Єврокомісія вже неодноразово попереджала Францію про невідповідність її законодавства, а тепер готується до судового позову.

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