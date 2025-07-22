На Рівненщині чоловік жбурнув собаку у воду, бо він з’їв його обід — поліція відкрила справу

Чоловік жорстоко поводився з собакою, жбурнувши тварину в лунку через з’їдений обід — відео інциденту стало підставою для відкриття кримінального провадження.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Поліцейські Рівненщини встановили особу чоловіка, який жорстоко поводився з собакою на одному з місць видобутку бурштину — так званому «клондайку». Інцидент набув розголосу після появи відео у соціальних мережах, на якому видно, як чоловік кидає собаку в лунку. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці оперативно розшукали кривдника — ним виявився 35-річний працівник підприємства з видобутку бурштину, житель села Чабель.

У поясненнях поліції чоловік зазначив, що був у стані алкогольного сп’яніння, а на агресивні дії його нібито спровокував пес, який з’їв його обід.

Собаку вдалося знайти — її доставили до ветеринара, який підтвердив, що з твариною все гаразд. Після обстеження песа повернули місцевому підприємцю, який опікується кількома безпритульними собаками на легальному місці видобутку бурштину.

За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Також встановлені інші особи, які перебували на місці злочину — з ними наразі працюють правоохоронці. Сам фігурант проходить перевірку у місцевому ТЦК. Слідство триває.

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