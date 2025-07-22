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В Ровенской области мужчина бросил собаку в воду, потому что она съела его обед — полиция открыла дело

18:03, 22 июля 2025
Мужчина жестоко обращался с собакой, швырнув животное в прорубь из-за съеденного обеда — видео инцидента стало основанием для открытия уголовного производства.
В Ровенской области мужчина бросил собаку в воду, потому что она съела его обед — полиция открыла дело
Иллюстративное фото из открытых источников
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Полицейские Ровенщины установили личность мужчины, который жестоко обращался с собакой на одном из мест добычи янтаря — так называемом «клондайке». Инцидент получил огласку после появления в социальных сетях видео, на котором видно, как мужчина бросает собаку в прорубь. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители оперативно разыскали обидчика — им оказался 35-летний работник предприятия по добыче янтаря, житель села Чабель.

В объяснениях полиции мужчина заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а на агрессивные действия его якобы спровоцировал пес, съевший его обед.

Собаку удалось найти — её доставили к ветеринару, который подтвердил, что с животным всё в порядке. После обследования пса вернули местному предпринимателю, который заботится о нескольких бездомных собаках на легальной точке добычи янтаря.

По факту жестокого обращения с животным следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до трёх лет ограничения или лишения свободы.

Также установлены другие лица, находившиеся на месте преступления — с ними в настоящее время работают правоохранители. Сам фигурант проходит проверку в местном ТЦК. Следствие продолжается.

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