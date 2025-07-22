В Ровенской области мужчина бросил собаку в воду, потому что она съела его обед — полиция открыла дело

Мужчина жестоко обращался с собакой, швырнув животное в прорубь из-за съеденного обеда — видео инцидента стало основанием для открытия уголовного производства.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские Ровенщины установили личность мужчины, который жестоко обращался с собакой на одном из мест добычи янтаря — так называемом «клондайке». Инцидент получил огласку после появления в социальных сетях видео, на котором видно, как мужчина бросает собаку в прорубь. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители оперативно разыскали обидчика — им оказался 35-летний работник предприятия по добыче янтаря, житель села Чабель.

В объяснениях полиции мужчина заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а на агрессивные действия его якобы спровоцировал пес, съевший его обед.

Собаку удалось найти — её доставили к ветеринару, который подтвердил, что с животным всё в порядке. После обследования пса вернули местному предпринимателю, который заботится о нескольких бездомных собаках на легальной точке добычи янтаря.

По факту жестокого обращения с животным следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до трёх лет ограничения или лишения свободы.

Также установлены другие лица, находившиеся на месте преступления — с ними в настоящее время работают правоохранители. Сам фигурант проходит проверку в местном ТЦК. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.