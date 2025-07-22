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Незаконний видобутку вугілля на Донеччині на понад 5 млрд грн — ДБР завершило розслідування

21:20, 22 липня 2025
Фігуранти без жодних дозвільних документів здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів.
Незаконний видобутку вугілля на Донеччині на понад 5 млрд грн — ДБР завершило розслідування
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які незаконно видобували вугілля. Збитки державі становили понад 5 млрд грн. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Наразі матеріали відкриті для ознайомлення обвинуваченим та їх захисникам.

У ДБР нагадали, що працівниками Бюро в листопаді 2024 року було припинено незаконний видобуток вугілля на території прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине, Краматорського району Донецької області.

Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 рокі, однак так і не розпочало відповідні роботи. Цим скористалась група осіб, яка фактично об’єдналась у злочинну організацію.

Крім ініціатора до її складу входило 8 осіб, які займались технічним забезпеченням видобування вугілля, охороною території, контролем роботи шахтарів, ведення обліку та реалізації незаконно видобутого вугілля.

«Без жодних дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Для цього навіть переробили старий недіючий вентиляційний канал шахти Свято-Покровська у ствол для спуску під землю для шахтарів», - заявили у ДБР.

Також організатор незаконного бізнесу домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству. Крім того керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність на захопленій земельній ділянці.

Вказана злочинна організація здійснювала свою діяльність у період з грудня 2021 року по листопад 2024 року, після чого була викрита працівниками ДБР.

За вказаний період окремі учасники цієї злочинної організації легалізували більше ніж 80 000 тон незаконно видобутого вугілля, шляхом продажу фізичним та юридичним особам.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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ДБР

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