У Мінветеранів пояснили, що робити, якщо не відображається посвідчення ветерана в Дії

У багатьох користувачів не відображалося посвідчення ветерана в Дії. У Мінветеранів вказали, що знають про проблему та пояснили, що робити.
«Найчастіше це відбувається через те, що ми отримуємо дані для внесення до Реєстру ветеранів війни з помилками. Помилки, які ми зустрічали: зайва коса лінія, пробіли в податковому номері, замість апострофа в прізвищі - інший символ, зайві цифри в номері телефону, використання латиниці в ПІБ», - зазначили там.
Відтак, пояснюють у Мінветеранів, це все ускладнювало роботу з Реєстром.
Однак, за останній місяць Департамент цифрового розвитку та трансформації Міністерства та експерти Офісу підтримки ветеранської політики очищували дані в Реєстрі. Тому для багатьох ветеранів та ветеранок посвідчення учасника бойових дій уже підтягнулося в Дію.
Щоб воно з’явилося, потрібно вийти із Дії та ще раз авторизуватися у застосунок.
Що потрібно зробити:
У випадку ж, якщо посвідчення не додалось, то потрібно звернутися у службу підтримки Дії.
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