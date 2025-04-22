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У Мінветеранів пояснили, що робити, якщо не відображається посвідчення ветерана в Дії

23:31, 22 квітня 2025
Щоб воно з’явилося, потрібно вийти із Дії та ще раз авторизуватися у застосунок.
У Мінветеранів пояснили, що робити, якщо не відображається посвідчення ветерана в Дії
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У багатьох користувачів не відображалося посвідчення ветерана в Дії. У Мінветеранів вказали, що знають про проблему та пояснили, що робити.

«Найчастіше це відбувається через те, що ми отримуємо дані для внесення до Реєстру ветеранів війни з помилками. Помилки, які ми зустрічали: зайва коса лінія, пробіли в податковому номері, замість апострофа в прізвищі - інший символ, зайві цифри в номері телефону, використання латиниці в ПІБ», - зазначили там.

Відтак, пояснюють у Мінветеранів, це все ускладнювало роботу з Реєстром.

Однак, за останній місяць Департамент цифрового розвитку та трансформації Міністерства та експерти Офісу підтримки ветеранської політики очищували дані в Реєстрі. Тому для багатьох ветеранів та ветеранок посвідчення учасника бойових дій уже підтягнулося в Дію.

Щоб воно з’явилося, потрібно вийти із Дії та ще раз авторизуватися у застосунок.

Що потрібно зробити:

  • Зайти в Дії у розділ «Меню» та натиснути «Вийти»
  • Авторизуватись повторно
  • Додати посвідчення ветерана в розділі «Документи» – прогортайте всі документи в Дії та натиснути «Додати документ».

У випадку ж, якщо посвідчення не додалось, то потрібно звернутися у службу підтримки Дії.

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ветерани Дія

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