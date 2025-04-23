На Волині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника для виїзду за кордон

Затриманому черкасцю вже повідомили про підозру.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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В міжнародному пункті пропуску «Устилуг» правоохоронці затримали громадянина України, який запропонував військовослужбовцю Державної прикордонної служби 1500 доларів США за сприяння у незаконному перетині державного кордону. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Напередодні 51-річний житель Черкаської області, який оформив документи нібито для супроводу дружини з ІІ групою інвалідності, звернувся до прикордонника з пропозицією внести до бази даних фіктивну інформацію про спільний виїзд подружжя за кордон. Насправді жінка на даний час перебуває у Великобританії та не планує повертатися на Батьківщину.

У ДПСУ зазначили, що прикордонник негайно повідомив про спробу підкупу.

«Завдяки його діям факт правопорушення був задокументований у повному обсязі», - заявили у відомстві.

Правоохоронці затримали чоловіка у пункті пропуску під час передачі вказаної суми.

Затриманому черкасцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі та обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту в нічний час.

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