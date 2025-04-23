Києві обмежать рух підземними переходами на Майдані Незалежності та Європейській площі

До 27 квітня в деяких підземних переходах частково обмежуватимуть рух пішоходів.

Ілюстративне зображення: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

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Із 22 до 27 квітня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів. Як пише КМДА, у цей період дорожники проводитимуть ремонт і фарбування стелі в підземних переходах.

Зокрема, обмеження діятимуть:

з 8:00 до 17:00 22–25 квітня – в підземному пішохідному переході на Європейській площі зі сторони виходу до Національного центру «Український дім»;

з 8:00 до 17:00 22–27 квітня – в підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності зі сторони вул. Архітектора Городецького.

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