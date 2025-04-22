14 митрополитів РПЦ звинувачують у просуванні кремлівських наративів

Офіс Генпрокурора висунув підозру 14 митрополитам РПЦ за пособництво агресії Росії.

Фото: gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Генерального прокурора висунув підозру 14 митрополитам Російської православної церкви (РПЦ) у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України). Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у період з 2022 по 2024 роки ці митрополити, які є членами священного синоду РПЦ, сприяли захопленню майна українських церков на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької, Херсонської областей та в Криму. Вони виконували рішення синоду РПЦ про «приєднання» українських релігійних громад до російської церкви, внаслідок чого захоплювалися храми та земельні ділянки українських єпархій.

Крім того, підозрювані призначали на цих територіях підконтрольних єпископів, які просували кремлівські наративи серед вірян, виправдовували злочини російських окупантів і благословляли війну Росії проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.