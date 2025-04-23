Практика судів
  1. В Україні

Пенсійний фонд нагадав, які види виплат передбачені через тимчасову втрату працездатності

07:36, 23 квітня 2025
У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності передбачені три види виплат.
Пенсійний фонд нагадав, які види виплат передбачені через тимчасову втрату працездатності
Фото: pro-op.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, які види виплат наразі передбачені в Україні через тимчасову втрату працездатності.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачені наступні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

- допомога по тимчасовій непрацездатності або звичайні «лікарняні»;

- допомога по вагітності та пологах або «декретні» (складає 126 календарних днів);

- допомога на поховання застрахованої особи непенсійного віку або члена  сім’ї, який перебував на її утриманні.

Процес виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності максимально спрощений та зручний для страхувальників та застрахованих осіб. Всю інформацію, яка необхідна для розрахунку виплати, роботодавець може дізнатися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та дистанційно подати заяву-розрахунок на її фінансування.

Виплата застрахованій особі здійснюється протягом 3-х робочих днів з дня надходження заяви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суб'єкт владних повноважень не має прав, а лише наділений певними повноваженнями – ВП ВС пояснила, чому Держаудитслужба не може оскаржити рішення ВРП

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Держаудитслужба не може оскаржити спрямоване їй рішення Вищої ради правосуддя, бо суб`єкт владних повноважень не має прав, у розумінні міри свободи поведінки, а лише наділений законодавцем певними повноваженнями.

Зміна назв судів після декомунізації та дерусифікації – алгоритм дій для ДСА, керівників апаратів та голів судів

Таблички з новими назвами 103 місцевих загальних суддів повинні з’явитися на будівлях судів вже у травні.

Олексій Тандир хотів довести, що ВРП не могла його звільнити, доки вину не встановили у кримінальному процесі – що вирішила Велика Палата

Велика Палата Верховного Суду у справі Олексія Тандира пояснила, чи треба Вищій раді правосуддя чекати вироку, щоб звільнити суддю з посади.

Колишній член Вищої ради правосуддя Віктор Грищук відсудив у ВРП більше 650 тисяч грн у Верховному Суді

Велика Палата Верховного Суду визнала, що звільнений на підставі закону про перевірку Етичною радою членів ВРП Віктор Грищук має право на більше 650 тисяч грн невиплаченої винагороди.

Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук

Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього – Черногоренко вказала, що «це про повагу до людей».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді