Пенсійний фонд нагадав, які види виплат передбачені через тимчасову втрату працездатності

У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності передбачені три види виплат.

Фото: pro-op.com.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, які види виплат наразі передбачені в Україні через тимчасову втрату працездатності.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачені наступні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

- допомога по тимчасовій непрацездатності або звичайні «лікарняні»;

- допомога по вагітності та пологах або «декретні» (складає 126 календарних днів);

- допомога на поховання застрахованої особи непенсійного віку або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Процес виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності максимально спрощений та зручний для страхувальників та застрахованих осіб. Всю інформацію, яка необхідна для розрахунку виплати, роботодавець може дізнатися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та дистанційно подати заяву-розрахунок на її фінансування.

Виплата застрахованій особі здійснюється протягом 3-х робочих днів з дня надходження заяви.

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