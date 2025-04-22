В Резерв+ появилось 6 новых статусов, которые помогут исправить неточности

В новом обновлении мобильного приложения Резерв+ появились дополнительные сервисы, в частности возможность получить расширенную информацию из реестра Оберіг и получить уведомления об изменениях в нем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Теперь пользователи могут сгенерировать в формате PDF расширенную информацию о себе из реестра Оберіг, чтобы проверить актуальность своих данных. Для этого необходимо нажимать на три точки электронного военного документа и выбрать соответствующий раздел. Также добавлены push-уведомления, которые будут информировать об изменениях, в частности о подаче или снятии с розыска.
Кроме того, в приложении появились новые категории для исправления неточностей в данных. Среди них:
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что эти новые сервисы помогут военнообязанным устранять проблемы без необходимости посещать ТЦК и стоять в очередях, делая Резерв+ удобной и доступной платформой.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что приложение Резерв+ отныне будет присылать push-уведомления о розыске.
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