В Резерв+ появилось 6 новых статусов, которые помогут исправить неточности

Резерв+ теперь информирует об изменениях в реестре Оберіг для проверки данных и актуализации статусов.

Фото: mod.gov.ua

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В новом обновлении мобильного приложения Резерв+ появились дополнительные сервисы, в частности возможность получить расширенную информацию из реестра Оберіг и получить уведомления об изменениях в нем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Теперь пользователи могут сгенерировать в формате PDF расширенную информацию о себе из реестра Оберіг, чтобы проверить актуальность своих данных. Для этого необходимо нажимать на три точки электронного военного документа и выбрать соответствующий раздел. Также добавлены push-уведомления, которые будут информировать об изменениях, в частности о подаче или снятии с розыска.

Кроме того, в приложении появились новые категории для исправления неточностей в данных. Среди них:

Статус «Требует уточнения» - для случаев, когда есть информация в реестре без привязки к ТЦК.

Ошибка в персональных данных - для исправления ошибок в имени, фамилии или дате рождения.

Статус «Нарушение правил воинского учета» - для лиц, которые уже исправили нарушения, но их статус еще не обновлен.

Статус «На учете» - когда лицо должно быть исключено с учета (например, из-за достижения предельного возраста или вступления в Силы обороны).

Ошибка в данных бронирования - если данные о бронировании не отображаются или внесены с ошибкой.

Актуализация данных о работе - для обновления информации о месте работы через реестр Пенсионного Фонда Украины.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что эти новые сервисы помогут военнообязанным устранять проблемы без необходимости посещать ТЦК и стоять в очередях, делая Резерв+ удобной и доступной платформой.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что приложение Резерв+ отныне будет присылать push-уведомления о розыске.

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