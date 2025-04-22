РФ может отказаться от «претензий» на неоккупированные территории четырех областей – FT

Путин заявил Виткоффу, что согласен на замораживание линии фронта в Украине.

Фото: BBC

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Путин предложил США остановить военные действия в Украине на нынешней линии фронта, отказавшись от претензий на неоккупированные части четырех областей Украины. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на три информированных источника.

По словам источников, Путин озвучил это предложение на прошлой неделе во время встречи с посланником президента США Стивом Уиткоффом. «Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований о прекращении вторжения», - пишет издание.

Такое заявление побудило США предложить возможные варианты мирного урегулирования, некоторые детали которых попали в СМИ. Однако европейские чиновники выражают опасения, что Путин может использовать эту уступку для того, чтобы склонить Дональда Трампа к принятию других требований России, в частности признание аннексии Крыма и запрета вступления Украины в НАТО.

«Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он уступил, чтобы Трамп мог заявить о победе», - отметил один из собеседников FT.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции накануне встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне заявил, что страны вне НАТО, в частности Россия, не могут накладывать вето на членство Украины, а также, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма.

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