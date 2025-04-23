Суд признал противоправным призыв забронированного монтера «Укрзализныци», но, ссылаясь на позицию Верховного Суда, указал, что уволить его со службы уже нельзя

Мужчина работал монтером на «Укрзализныце» с 2006 года, ТЦК был уведомлен о его бронировании, однако его все равно мобилизовали – что решил суд.

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Мужчина с 2006 года работал в производственном структурном подразделении «Ивано-Франковская дистанция пути» регионального филиала «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця» на должности монтера пути 3 разряда.

В ноябре 2024 года ему было выдано удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу в соответствии с разделом III пункта 27 распоряжения Кабмина №493-р с перечнем должностей и профессий (приложение к распоряжению №106).

В ноябре 2024 года в ТЦК было направлено уведомление о зачислении истца на специальный учет военнообязанных в связи с переоформлением бронирования.

Однако начальник ТЦК издал приказ о призыве истца на военную службу и направлении в распоряжение командира воинской части для прохождения военной службы.

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК и воинской части, в котором просил признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК о мобилизации; признать противоправным и отменить приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава; обязать воинскую часть принять решение об увольнении с военной службы.

К иску также было приложено рекомендованное уведомление о вручении ТЦК почтового отправления относительно зачисления истца на специальный учет военнообязанных. Согласно трекингу «Укрпошты», указанное письмо было лично вручено сотруднику ТЦК 14 ноября 2024 года.

Что решил суд

Как следует из решения Хмельницкого окружного административного суда от 17 апреля 2025 года по делу 560/485/25, суд исследовал доказательства и установил, что на день принятия спорного приказа ТЦК истец был забронирован в установленном законом порядке и не подлежал призыву на военную службу.

Ответчик указанные обстоятельства не опроверг и не предоставил доказательств, которые могли бы эти обстоятельства опровергнуть.

Суд подчеркивает, что забронированные лица имеют отсрочку уже в силу факта их бронирования, ТЦК лишь принимает этот факт и осуществляет учет лица соответствующим образом, не принимая при этом никаких решений относительно права лица на отсрочку.

Согласно абз. 9 пункта 11 Положения №154, районные ТЦК оформляют для военнообязанных, резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации и проводят проверку оснований их предоставления, ведут специальный учет военнообязанных.

Также, согласно пункту 15 Положения №154, руководитель ТЦК обязан организовывать проведение, в частности, проверок состояния бронирования военнообязанных.

Суд отмечает, что не только у военнообязанного гражданина есть обязанность уведомить органы ТЦК о соответствующем бронировании, но и органы ТЦК обязаны проверять и обладать информацией о забронированных лицах с целью недопущения противоправных действий в отношении лица.

Из вышеизложенного следует сделать вывод, что обязанность проверки наличия отсрочки от призыва и оснований для ее предоставления также возложена на районные ТЦК, а потому ответчик должен был проверить наличие или отсутствие у истца права на отсрочку от призыва по мобилизации.

В то же время пунктом 12 Порядка №76 прямо предусмотрено, что Минобороны в трехдневный срок доводит решение о бронировании военнообязанных до сведения соответствующих ТЦК.

Таким образом, наряду с обязанностью работодателя уведомить соответствующий ТЦК о принятом Минэкономики решении о бронировании, соответствующая обязанность возложена также на Минобороны.

В любом случае, по убеждению суда, истец не может нести негативные последствия за надлежащее доведение до ответчика информации об отсрочке от призыва, поскольку такая процедура зависит от коммуникации между предприятием, в котором работает истец, а не от действий самого истца.

Как установлено по результатам рассмотрения дела, оспариваемый приказ о мобилизации истца не соответствует критериям правомерности решения субъекта властных полномочий и нарушает законное право истца на отсрочку, а потому его необходимо признать противоправным и отменить.

Рассматривая исковые требования о признании противоправным и отмене приказа командира воинской части о зачислении в списки личного состава воинской части для прохождения военной службы и обязательстве воинской части принять решение об увольнении с военной службы, суд отмечает следующее.

КСУ в Решении №3-рп/2003 указал, что правосудие по своей сути признается таковым только при условии, что оно соответствует требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах.

Таким образом, эффективный способ защиты должен обеспечить восстановление нарушенных прав и быть адекватным имеющимся обстоятельствам.

Действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу во время общей мобилизации, в части призыва на военную службу во время мобилизации в воинскую часть.

В этом случае восстановление нарушенного права должно происходить в рамках спорных отношений, соответственно, с участием их участников.

В то же время признание противоправным и отмена приказа командира воинской части о зачислении в списки личного состава выходит за пределы правоотношений, сложившихся между истцом и ответчиком (ТЦК) относительно его призыва на военную службу во время мобилизации.

Иными словами, такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, которые урегулированы другими правовыми нормами, и фактически создаст ситуацию неисполнимости судебного решения.

Верховный Суд в постановлении от 5.02.2025 по делу №160/2592/23 выразил правовую позицию о том, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, которая уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу.

Таким образом, исковые требования в этой части не соответствуют сути нарушенного права истца.

В итоге суд иск удовлетворил частично. Признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве в отношении истца. В удовлетворении остальной части исковых требований отказал, то есть отказал в отмене зачисления истца в списки личного состава воинской части для прохождения военной службы и в том, чтобы обязать воинскую часть принять решение об увольнении мужчины с военной службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд по делу №160/2592/23 указал, что мобилизация без прохождения военно-врачебной комиссии – это не основание для увольнения с военной службы, и в целом установление факта нарушения ТЦК процедуры мобилизации не приводит к необходимости увольнения незаконно мобилизованного.

Эта позиция вызвала резонанс, поскольку возникает вопрос, каким образом в таком случае должна осуществляться эффективная защита нарушенного права.

Применение этой позиции Верховного Суда происходит по-разному.

Так, Восьмой апелляционный административный суд вообще отменил решение о признании незаконной мобилизации мужчины, воспитывающего ребенка с инвалидностью, указав, что суд не имеет права присваивать себе полномочия ТЦК по решению вопросов, которые законодательством отнесены к компетенции этого органа государственной власти.

Второй апелляционный административный суд отметил, что решение ТЦК о призыве забронированного является противоправным, но освободить с военной службы путем отмены приказа о призыве невозможно, поскольку это не предусмотрено законодательством.

А Днепропетровский окружной административный суд по делу, касающемуся мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом С с нарушением процедуры прохождения ВВК, выразил несогласие с позицией Верховного Суда. «Суд придерживается позиции, что противоправные действия не могут влечь правомерных последствий, а обязанность доказывания пригодности лица к военной службе лежит на субъекте властных полномочий. Иной подход противоречил бы принципам, отличающим суды административной юрисдикции от других видов юрисдикций», – отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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