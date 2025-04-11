Суд выразил несогласие с позицией Верховного Суда, что незаконная мобилизация с нарушением порядка прохождения ВЛК не является основанием для увольнения с военной службы: «Противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий»

«Суд не соглашается с позицией Верховного Суда, что факт непрохождения медосмотра во время призыва на военную службу не является свидетельством непригодности и не является основанием для увольнения с военной службы», – указал в своем решении относительно мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом мужчины Днепропетровский окружной административный суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский окружной админсуд в деле о мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом С с нарушением процедуры прохождения ВЛК выразил несогласие с позицией Верховного Суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд по делу №160/2592/23 указал, что мобилизация без прохождения военно-врачебной комиссии – это не повод для увольнения с военной службы, и в целом установление факта нарушения ТЦК процедуры мобилизации не приводит к необходимости увольнения незаконно мобилизованного. «Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу», – подчеркнули судьи Верховного Суда.

Однако с такой позицией не согласился суд первой инстанции – Днепропетровский окружной административный суд, который 20 марта 2025 года рассмотрел подобное дело №160/33452/24.

В этом деле соответствующими доказательствами был установлен факт признания пригодным и мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), РНК HCV, стойкий вирусологический ответ, который получал лечение с 2022 года. При этом ВЛК прошла с нарушением процедуры.

Председательствующая в этом деле судья Днепропетровского ОАС Анна Сластьон указала, что при отсутствии доказательства факта годности призыв и последующее направление для прохождения военной службы являются противоправными.

«Суд придерживается позиции, что противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий, а обязанность доказывания годности лица к военной службе лежит на субъекте властных полномочий. Другой подход противоречил бы принципам, отличающим суды административной юрисдикции от других видов юрисдикций», – отметила она.

Таким образом, Днепропетровским окружным административным судом в этом деле применен один из базовых принципов права о том, что противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий. Как указала судья, этот принцип не был использован Верховным Судом в деле №160/2592/23.

«Суд не соглашается с позицией Верховного Суда в деле №160/2592/23, что факт непрохождения истцом медицинского осмотра во время его призыва на военную службу не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет исчерпывающий перечень таких оснований.

По убеждению суда, непрохождение истцом медицинского осмотра, а также нарушение порядка его проведения свидетельствует о том, что ответчиком в порядке ч. 2 ст. 77 КАС Украины не доказан факт годности истца к военной службе.

Другой подход противоречил бы задачам административного судопроизводства», – отметил суд.

История спора

В декабре 2024 года мужчина обратился с иском, в котором просил суд признать противоправным и отменить постановление ВЛК, обязать региональную ВЛК провести военно-врачебную экспертизу с полным обследованием, признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК о призыве, а также обязать воинскую часть уволить его со службы.

Он указал, что 8.11.2024 был доставлен сотрудниками ТЦК для прохождения ВЛК в КНП Каменского совета «Городская больница №7», где его признали пригодным. В тот же день он был доставлен в учебный батальон.

При этом военно-врачебной комиссией не была дана оценка результатам диагностического отчета о наличии в его крови антител к гепатиту С. Также истец не прошел осмотр у врача-психиатра, офтальмолога, стоматолога, инфекциониста.

Согласно данным приложения Helsi, прием у врача-офтальмолога проводился 9.11.2024 – в то время, когда истец уже находился в воинской части, а консультация у врача-инфекциониста осталась незавершенной. Истец, среди прочего, указывает на формальность медицинского осмотра, который был проведен менее чем за час.

Истец обращался с заявлением в региональную военно-врачебную комиссию Минобороны, в котором просил назначить повторную ВЛК. Однако там сообщили, что направление действующего военнослужащего на медосмотр осуществляется по месту прохождения военной службы на основании рапорта на имя командира.

Истец не согласен с оспариваемым выводом ВЛК, поскольку он не учитывает наличие у него диагноза «агрессивная форма гепатита С в1», прободной язвы желудка, травмы ЧМТ в виде ВСД.

Что решил Днепропетровский окружной административный суд

Суд, в частности, напомнил, что каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям – и врачами других специальностей (пункт 3.1 главы 3 Раздела II Положения №402).

Из пункта 3.4 главы 3 раздела II Положения №402 следует, что перед осмотром военнообязанных им проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), поверхностный антиген к вирусу гепатита «В» (HbsAg), общие антитела к вирусу гепатита «С» (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном или общие антитела к бледной трепонеме (RW) и т. д.

Врачи, входящие в состав ВЛК из учреждений здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности, во время проведения медицинского осмотра ознакамливаются с медицинскими записями в ЭСОЗ и с другими медицинскими документами, характеризующими состояние здоровья.

Возвращаясь к обстоятельствам рассматриваемого дела, суд обращает внимание на следующие обстоятельства.

В ходе судебного разбирательства установлено, что истец болен хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), РНК HCV, стойкий вирусологический ответ, получает лечение с 2022 года, что подтверждается консультативным заключением специалиста-инфекциониста от 14.02.2025.

На момент прохождения медосмотра, согласно диагностическому отчету КНП Каменской городской первичной медико-санитарной помощи от 8.11.2024 по услуге «анализ, антитела к гепатиту С», показатели лабораторных исследований подтвердили наличие антител к гепатиту С в крови пациента.

Таким образом, истец является носителем вируса гепатита С.

Согласно ст. 4 раздела I Пояснений к применению статей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности, во время мобилизации медицинский осмотр проводится по соответствующему пункту статьи с учетом степени нарушения функции печени на момент осмотра.

Однако, как следует из материалов дела, истец во время медицинского осмотра не прошел осмотр врачом-инфекционистом, несмотря на наличие положительного теста на наличие в его крови антител к гепатиту С, что является нарушением п. 3.1 главы 3 Раздела II Положения №402.

Так, в материалах дела содержится действующее на 8.11.2024 электронное направление к врачу-инфекционисту с отсутствующей в нем отметкой о завершении приема.

Также в оспариваемой справке ВЛК от 8.11.2024 по результатам проведенного 8.11.2024 медосмотра не дана оценка степени пригодности истца к военной службе в контексте применения соответствующей статьи Расписания болезней, к которым относятся хронические вирусные гепатиты, содержащиеся, в частности, в статье 4 и статье 54 Расписания болезней.

Кроме указанных выше нарушений, нашли подтверждение обстоятельства непрохождения истцом медицинского осмотра психиатром, окулистом и стоматологом, что является нарушением пункта 3.1 главы 3 Раздела II Положения №402.

Так, из электронного направления приложения Helsi следует, что прием у врача-офтальмолога имел место 9.11.2024, в то время как истец еще 8.11.2024 был отправлен в воинскую часть.

Обстоятельства нарушения порядка прохождения истцом медицинского осмотра не были опровергнуты ответчиками в ходе рассмотрения дела надлежащими и достоверными доказательствами, несмотря на то, что доказательства дважды истребовались судом у ВЛК при ТЦК.

В частности, определениями Днепропетровского ОАС у ВЛК при ТЦК были истребованы, среди прочего, заключения врачей с указанием даты проведения осмотра, карта обследования и медицинского осмотра истца; информация о том, направлялся ли он на дополнительное медицинское обследование или повторный медицинский осмотр, а также результаты такого обследования/осмотра; заключение врача-офтальмолога и врача-инфекциониста по итогам обследования истца.

Указанные доказательства не были предоставлены ответчиками.

Таким образом, в силу положений ч. 2 ст. 77 КАСУ, ответчиками не доказана правомерность вывода о пригодности истца к военной службе.

Хотя суд не вправе давать оценку действиям врачей ВЛК при применении ими соответствующих методов осмотра истца, исследовании медицинской документации, определении диагнозов и соответствии их конкретной статье Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, суд вправе проверить законность вывода ВЛК в пределах соблюдения процедуры принятия оспариваемого вывода.

Имеющиеся в материалах дела доказательства и установленные в судебных заседаниях обстоятельства свидетельствуют о нарушении в спорных правоотношениях процедуры принятия ВЛК оспариваемого постановления, оформленного в виде справки от 8.11.2024.

По убеждению суда, установленные нарушения являются существенными и такими, что препятствуют достижению цели проведения медицинского осмотра – определения пригодности истца к военной службе.

При оценке процессуальных нарушений, допущенных субъектом властных полномочий при принятии оспариваемого вывода от 8.11.2024, суд принимает во внимание соотношение двух базовых принципов права: «противоправные действия не влекут правомерных последствий» и, в противовес ему, принцип «формальное нарушение процедуры не может быть основанием для отмены правильного по сути решения».

Границей, разделяющей существенное нарушение от несущественного, является установление такого обстоятельства: могло ли бы решение субъекта властных полномочий быть иным при условии соблюдения им предусмотренной законом процедуры его принятия.

В данном деле суд констатирует, что вывод субъекта властных полномочий по результатам проведенного медицинского осмотра мог бы быть иным при условии соблюдения субъектом властных полномочий процедуры, определенной Положением №402.

Таким образом, суд соглашается с доводами истца о противоправности постановления ВЛК, оформленного в виде справки от 8.11.2024, что влечет его отмену.

Относительно заявленных требований об отмене приказа ТЦК в части призыва на военную службу во время мобилизации, а также обязательства воинской части уволить истца с военной службы

Из существующего на момент возникновения спорных правоотношений правового регулирования следует, что прохождение медосмотра и установление пригодности к военной службе являются обязательными условиями, без соблюдения которых призыв лица на военную службу невозможен.

Таким образом, для призыва лица на военную службу во время мобилизации необходимо установить пригодность военнообязанного по состоянию здоровья к военной службе.

В ходе рассмотрения дела судом отменено постановление ВЛК ввиду его противоправности.

Таким образом, при отсутствии доказательства факта пригодности истца к военной службе его призыв на военную службу и последующее направление для прохождения военной службы в воинскую часть являются противоправными.

Суд придерживается позиции, что противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий, а обязанность доказывания пригодности лица к военной службе лежит на субъекте властных полномочий. Другой подход противоречил бы принципам, отличающим суды административной юрисдикции от других видов юрисдикций.

Удовлетворяя исковые требования в этой части, суд руководствуется также ч. 1 ст. 17 Закона «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», согласно которой суды применяют при рассмотрении дел Конвенцию и практику Суда как источник права.

Так, решением суда в деле «Рысовский против Украины» ЕСПЧ подчеркнул особую важность принципа «надлежащего управления». Он предусматривает, что в случаях, когда речь идет о вопросах общего интереса, государственные органы должны действовать своевременно, надлежащим и максимально последовательным образом. В частности, на государственные органы возложена обязанность внедрить внутренние процедуры, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок и будут способствовать юридической определенности в правоотношениях.

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная небрежность. Любая иная позиция была бы равносильна санкционированию ненадлежащего распределения ограниченных государственных ресурсов, что само по себе противоречило бы общим интересам.

Суд указал, что государственные органы, которые не внедряют или не соблюдают свои собственные процедуры, не должны иметь возможность извлекать выгоду из своих противоправных действий или избегать выполнения своих обязанностей. Риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются.

Суд понимает, что вопросы мобилизации и призыва на военную службу являются чрезвычайно важными и чувствительными темами в условиях введенного на территории Украины военного положения и нехватки мобилизационных ресурсов.

Однако указанные обстоятельства не могут быть оправданием нарушений, которые произошли в спорных правоотношениях.

Тот факт, что сторона ответчика (ВЛК при ТЦК) при принятии оспариваемого вывода не предприняла меры для исследования результатов анализов истца на наличие в его крови антител к гепатиту С, а также допустила нарушение процедуры прохождения медицинского осмотра, свидетельствует о невыполнении стороной ответчика своей обязанности – выяснения всех обстоятельств дела (ст. 2 КАСУ), ведь именно ответчик должен доказать в суде, что его решение является правомерным (ч. 2 ст. 77 КАСУ).

Относительно эффективного способа защиты

В решении от 31.07.2003 по делу «Дорани против Ирландии» Европейский суд по правам человека отметил, что понятие «эффективное средство» предполагает предотвращение нарушения или прекращение нарушения, а также установление механизма восстановления, возобновления нарушенного права. При этом, как подчеркивается в решении ЕСПЧ по делу «Салах Шейх против Нидерландов», эффективное средство – это предотвращение того, чтобы произошло исполнение мер, противоречащих Конвенции, или наступило событие, последствия которого будут необратимыми. При рассмотрении дела «Каич и другие против Хорватии» (решение от 17.07.2008) ЕСПЧ указал, что для Конвенции было бы неприемлемо, если бы статья 13 декларировала право на эффективное средство защиты, но без его практического применения.

Таким образом, обязательным является практическое применение эффективного механизма защиты. Противоположный подход противоречил бы принципу верховенства права.

При выборе способа восстановления нарушенного права истца суд исходит из принципа верховенства права и принципа эффективности такого защиты, что обусловливает непосредственное восстановление судебным решением прав лица, обратившегося за судебной защитой, без необходимости дополнительных обращений и выполнения каких-либо иных условий для этого.

Итак, подводя итог вышеизложенному, суд считает, что эффективным защитой нарушенного права истца является признание противоправными и отмена всех решений, принятых по результатам нарушения процедуры призыва истца на военную службу.

Таким образом, подлежат отмене как приказ в части призыва на военную службу, так и приказ командира воинской части в части зачисления в списки личного состава. Кроме того, нарушенные права истца подлежат защите путем обязательства воинской части уволить истца с военной службы.

Любой другой способ защиты, по убеждению суда, не будет эффективным и справедливым, поскольку фактически допущенные субъектом властных полномочий нарушения будут исправляться за счет лица, в отношении которого допущено нарушение процедуры.

В то же время проведение медицинского осмотра в статусе военнослужащего на основании рапорта в порядке п. 6.1 главы 6 раздела II Положения №402 поставит истца в неоправданное положение, которое потребует инициирования новой процедуры медицинского осмотра, необходимость которой вызвана исключительно противоправными действиями субъекта властных полномочий на стадии призыва истца на военную службу.

Относительно выводов Верховного Суда в деле №160/2592/23

Суд не учитывает выводы Верховного Суда в деле №160/2592/23, поскольку считает их неприменимыми к спорным правоотношениям.

Так, в деле №160/2592/23 истец указал на отсутствие болезней, которые могли бы свидетельствовать о его вероятной непригодности к военной службе.

В то же время в этом деле истец с момента возникновения спорных правоотношений оспаривает свою пригодность к военной службе.

В деле №160/2592/23 надлежащее восстановление нарушенных прав истца суды рассматривают через восстановление положения лица, существовавшего до такого нарушения прав.

В развитие этой позиции судом в данном деле применен один из базовых принципов права о том, что противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий. Указанный принцип не был использован Верховным Судом в деле №160/2592/23.

Суд не соглашается с позицией Верховного Суда в деле №160/2592/23, что факт непрохождения истцом медицинского осмотра во время его призыва на военную службу не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет исчерпывающий перечень таких оснований.

По убеждению суда, непрохождение истцом медицинского осмотра, а также нарушение порядка его проведения свидетельствует о том, что ответчиком в порядке ч. 2 ст. 77 КАС Украины не доказан факт пригодности истца к военной службе.

Другой подход противоречил бы задачам административного судопроизводства.

В то же время отсутствие в статье 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» такого основания для увольнения с военной службы, как непрохождение истцом медицинского осмотра во время его призыва, является исключительно свидетельством того, что законодатель при написании указанной нормы исключал возможность прохождения военной службы лицом, непригодным к службе или не прошедшим медицинский осмотр.

Несмотря на это, суд не лишен возможности восстановить нарушенные права и защитить интересы лица, руководствуясь принципом верховенства права и опираясь на ст. 129 Конституции Украины, которая определяет, что судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права.

Согласно ст. 6 КАС Украины, суд при рассмотрении дела руководствуется принципом верховенства права, согласно которому, в частности, человек, его права и свободы признаются высшими ценностями и определяют содержание и направленность деятельности государства.

Суд применяет принцип верховенства права с учетом судебной практики Европейского суда по правам человека.

Частью 2 ст. 77 КАС Украины установлено, что в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность доказывания правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика, если он возражает против административного иска.

Итак, суд постановил удовлетворить административный иск частично:

Признать противоправным и отменить постановление военно-врачебной комиссии.

Признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК в части призыва и направления для прохождения военной службы в воинскую часть.

Признать противоправным и отменить приказ командира воинской части в части зачисления в списки личного состава воинской части.

Обязать воинскую часть уволить с военной службы с последующим исключением из списков личного состава.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.