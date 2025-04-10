Решение ТЦК о призыве забронированного является противоправным, но уволить с военной службы путем отмены приказа о призыве невозможно, поскольку это не предусмотрено законодательством – апелляционный админсуд

Действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу в воинскую часть – апелляционный админсуд признал, что решение ТЦК о призыве забронированного является незаконным, но при этом уволить его со службы нельзя.

Фото: 2aa.court.gov.ua

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ТЦК, принимая решение о призыве мужчины, который был забронирован по всем правилам и имел отсрочку, действовал необоснованно, без учета всех обстоятельств дела, вопреки требованиям действующего законодательства.

Однако действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу во время общей мобилизации, в части призыва на военную службу во время мобилизации в воинскую часть.

Таким образом, мобилизованного с нарушением законодательства мужчину нельзя уволить с военной службы.

К такому выводу об эффективном способе защиты 2 апреля 2025 года пришла коллегия судей Второго апелляционного административного суда под председательством судьи Ольги Минаевой по делу №520/22722/24. Коллегия также сослалась на известную позицию Верховного Суда, что процедура призыва является необратимой, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления предыдущего положения лица.

История дела

Мужчина в июне 2023 года был принят на работу оператором заправочных станций АЗС регионального управления ПАО «Укрнафта». Этот факт подтвержден судами первой и апелляционной инстанций.

Он имел отсрочку от призыва сроком до 28.08.2024 и состоял на специальном военном учете, о чем свидетельствуют справка с места работы, приказ Минэкономики «О бронировании военнообязанных за ПАО «УКРНАФТА», сопроводительное письмо из Генштаба ВСУ, список военнообязанных, предлагаемых к бронированию ПАО «Укрнафта», письмо Минэкономики о бронировании работников ПАО «Укрнафта», а также отправленное на адрес ТЦК уведомление о бронировании с приложенным выпиской из приказа Минэкономики.

В мае 2024 года мужчина выехал автобусом из Харькова в Ужгород, но на блокпосту представителями ТЦК был задержан и снят с автобуса.

Истец предъявил лицам, задержавшим его, документы об отсрочке, однако наличие этих документов было проигнорировано, истца доставили в помещение ТЦК, где осуществили его призыв на военную службу. В дальнейшем истец был доставлен в воинскую часть. Мужчина подал рапорт в воинскую часть об увольнении с военной службы, но ему отказали.

Решением Харьковского окружного административного суда от 21.11.2024 года признан противоправным и отменен приказ начальника ТЦК о призыве истца и обязана воинская часть уволить его от прохождения военной службы.

Суд первой инстанции исходил из того, что приказ ТЦК о призыве принят с нарушением пункта 1 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и требований Порядка бронирования военнообязанных, утвержденного постановлением КМУ №76, без учета всех обстоятельств, а потому является противоправным и подлежит отмене. Кроме того, суд первой инстанции считал, что надлежащим, эффективным и необходимым способом защиты нарушенных прав является обязательство воинской части уволить истца с военной службы.

ТЦК подал апелляционную жалобу.

Что решил апелляционный админсуд

Согласно уже упомянутому приказу Минэкономики истцу была предоставлена отсрочка до 28.08.2024. Таким образом, как отметил апелляционный админсуд, на момент принятия приказа начальника ТЦК истец имел отсрочку, а следовательно, не подлежал призыву на военную службу.

Коллегия судей отмечает, что материалы данного дела не содержат доказательств того, что истец согласился вступить в ряды ВСУ добровольно.

Суд также указал, что обязанность проверки наличия у лица отсрочки возложена на ТЦК, а потому ответчик должен был проверить право истца на отсрочку, чего сделано не было.

Кроме того, коллегия судей обращает внимание, что неосведомленность ТЦК о наличии у истца отсрочки не опровергает того, что последний не подлежал призыву согласно статье 23 Закона о мобилизации.

Предоставляя правовую оценку доводам ТЦК о том, что истцом не было доказано наличие у него бронирования, а ТЦК «не знало и не могло знать» о наличии у истца брони, коллегия судей отмечает, что последние являются необоснованными.

Также коллегия судей апелляционного суда отклонила доводы об отсутствии у ТЦК информации о пребывании мужчины на специальном военном учете в системе «Оберег», поскольку в материалах дела содержится письмо ПАО «Укрнафта», адресованное ТЦК, о направлении уведомления о бронировании истца и о необходимости зачисления последнего на специальный военный учет. Негативные последствия возможного бездействия ТЦК относительно невнесения сведений об отсрочке в Реестр «Оберег» должны возлагаться именно на государство и не могут быть основанием для лишения истца права на отсрочку.

Таким образом, по результатам апелляционного пересмотра данного дела коллегия судей считает, что ответчик при принятии приказа начальника ТЦК в части призыва истца в воинскую часть действовал необоснованно, без учета всех обстоятельств дела, вопреки требованиям действующего законодательства.

Подводя итог вышеизложенному, коллегия судей считает обоснованными выводы суда первой инстанции в части удовлетворения требований истца о признании противоправным и отмене приказа начальника ТЦК.

Апелляционный админсуд указал, что в данном случае признание противоправным и отмена вышеуказанного приказа будет надлежащим способом защиты прав истца.

В то же время, предоставляя правовую оценку решению суда первой инстанции в части обязательства воинской части уволить истца от прохождения военной службы, коллегия судей под председательством Ольги Минаевой указала следующее.

Действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу во время общей мобилизации, в части призыва на военную службу во время мобилизации в воинскую часть.

Обязательство воинской части уволить от прохождения военной службы истца выходит за пределы правоотношений относительно его призыва на военную службу во время мобилизации.

Другими словами, такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, урегулированные иными правовыми нормами, и фактически создаст ситуацию неисполнимости судебного решения.

Также коллегия судей учитывает правовую позицию, высказанную Верховным Судом в составе коллегии судей Кассационного административного суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, о том, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу.

Таким образом, исковое требование об обязательстве воинской части уволить от прохождения военной службы истца не соответствует сути нарушенного права истца, а соответствующие выводы суда первой инстанции об удовлетворении таких требований истца являются необоснованными и противоречат вышеизложенному, констатировал апелляционный админсуд.

Итак, апелляционный админсуд оставил в силе решение суда первой инстанции в части признания противоправным и отмены приказа ТЦК о призыве истца, но отменил в части его увольнения с военной службы.

Таким образом, по решению коллегии судей Второго апелляционного административного суда под председательством судьи Ольги Минаевой с ссылкой на соответствующую позицию Верховного Суда, истец, призванный с нарушением закона, должен остаться на военной службе, что, очевидно, и будет эффективным способом защиты его нарушенных прав.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд по делу №160/2592/23 указал, что мобилизация без прохождения военно-врачебной комиссии – это не повод для увольнения с военной службы, и в целом установление факта нарушения ТЦК процедуры мобилизации не приводит к необходимости увольнения незаконно мобилизованного. «Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу», – подчеркнули судьи Верховного Суда.

Автор: Наталя Мамченко

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