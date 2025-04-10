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На Закарпатье военнообязанный отказался от мобилизации, потому что не понимает украинский язык — что решил суд

19:35, 10 апреля 2025
Хотя сотрудники полиции говорили с ним на венгерском языке, а в ТЦК присутствовал переводчик.
На Закарпатье военнообязанный отказался от мобилизации, потому что не понимает украинский язык — что решил суд
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На Закарпатье осудили военнообязанного, который отказался от мобилизации, потому что не понимает украинского языка. Приговор по делу № 297/1133/23 вынес Береговский районный суд Закарпатской области.

В материалах дела указано, что мужчина родился в РФ, живет в Закарпатской области, но общается на венгерском языке.

ВЛК признала его годным к прохождению военной службы. В январе 2023 года мужчина получил повестку, однако на следующий день не пришел в ТЦК.

Обвиняемый признал свою вину в совершении уголовного правонарушения.

На суде он объяснил, что сотрудники полиции вместе с военными остановили его автомобиль и забрали у него права и документы, после чего увезли в ТЦК.

«Затем его повезли проходить медицинскую комиссию. При этом он отметил, что не свободно владеет украинским языком, поэтому частично понимал, что происходит. Хотя сотрудники полиции разговаривали с ним на венгерском языке, а в ТЦК был присутствующий переводчик. Кроме того, он показал, что не явился по вызову в ТЦК, где ему вручили повестку, потому что боялся за свою жизнь, так как там на него кричали и говорили, что он оккупант», — говорится в материалах дела.

Свидетели по делу подтвердили, что он понимал содержание разговоров и мог бы выполнить требования повестки.

Суд не зафиксировал никаких обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.

Таким образом, суд признал мужчину виновным в предъявленном обвинении по ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание по ст. 336 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы.

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