На Закарпатті військовозобов’язаний відмовився від мобілізації, бо не розуміє української мови — що вирішив суд

Хоча працівники поліції говорили з ним на угорській мові, а в ТЦК був присутній перекладач.

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На Закарпатті засудили військовозобов’язаного, який відмовився від мобілізації через те, що не розуміє української мови. Вирок у справі № 297/1133/23 виніс Берегівський районний суд Закарпатської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік народився в РФ, живе в Закарпатській області, але спілкується угорською мовою.

ВЛК визнала його придатним до проходження військової служби. У січні 2023 року чоловік отримав повістку, однак наступного дня до ТЦК не прийшов.

Обвинувачений визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення.

На суді він пояснив, що працівники поліції разом із військовими зупинили його автомобіль та забрали від нього права і документи, після чого повезли до ТЦК.

«Потім його повезли проходити медичну комісію. При цьому зазначив, що не володіє вільно українською мовою, тому частково розумів, що відбувається. Хоча, працівники поліції говорили з ним на угорській мові, а в ТЦК був присутній перекладач. Крім цього, показав, що не з’явився за викликом до ТЦК, де йому вручили повістку, оскільки боявся за своє життя тому, що там на нього кричали і казали, що він окупант», — йдеться у матеріалах справи.

Свідки у справі підтвердили, що він розумів зміст розмов і зміг би виконати вимоги повістки.

Суд не зафіксував жодних обставин, що пом’якшують чи обтяжують покарання.

Так, суд визнав чоловіка винним у пред’явленому обвинуваченні за ст. 336 КК України та призначив йому покарання за ст. 336 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі.

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