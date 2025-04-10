У Івано-Франківську військовозобов’язаний вкусив за ногу працівника ТЦК

Чоловіка зупинили для перевірки документів, але той почав агресивно поводитися і вкусив військового за ногу.

Джерело фото: АрміяInform

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У Івано-Франківську військовозобов’язаний вкусив працівника ТЦК за ногу. Про це повідомили у Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.

Вказується, чоловіка 1988 року народження зупинили для перевірки документів, але той почав агресивно поводитися.

«На законну вимогу пред’явити військово-облікові документи вказаний громадянин відреагував неадекватно, почав чинити фізичний опір, а в подальшому завдав тілесного ушкодження військовослужбовцю - укус у ділянку ноги, яка була ушкоджена внаслідок поранення останнього в районі бойових дій. Після чого спробував втекти, а також вдався до агресивних дій щодо правоохоронців», — зазначили в ТЦК.

Було встановлено, що військовозобов’язаний є мешканцем Херсонської області, прибув до Івано-Франківська, не став на військовий облік у ТЦК за місцем фактичного перебування, не повідомив про зміну місця проживання та не мав при собі жодного військово-облікового документа.

Після затримання його було доставлено до районного ТЦК, де розпочато проходження ВЛК відповідно до встановленої процедури.

У ТЦК наголосили, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Статути Збройних Сил України», військовослужбовці мають право застосовувати засоби фізичного впливу та спеціальні засоби:

для захисту свого життя і здоров’я, а також здоров’я інших осіб від нападу, якщо іншими способами захиститися неможливо;

для затримання особи, яка чинить фізичний опір або вчинила дії, що загрожують безпеці військовослужбовця.

«У даній ситуації застосування сили з боку військовослужбовця було вимушеним, обґрунтованим і прямо передбаченим законодавством, з огляду на прямий напад і нанесення тілесного ушкодження. Саме тому такі дії кваліфікуються не як порушення, а як необхідна оборона та правомірна відповідь на загрозу», — зазначили в пресслужбі центру.

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