На Волині затримали військового, який пішов у СЗЧ та займався збутом психотропів

Військовослужбовець самовільно залишив місце служби в Дніпропетровській області та займався збутом психотропних та наркотичних речовин на території Волинської області.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби в Дніпропетровській області та займався збутом психотропних та наркотичних речовин на території Волинської області. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що до оборудки він залучив двох цивільних осіб. Вони повинні були забирати товар з місць так званих закладок та допомагати його збувати.

Правоохоронці затримали військовослужбовця 9 квітня у місті Володимир Волинської області після того, як він отримав від спільників один кілограм небезпечної психотропної речовини PVP. Цю партію фігурант планував збувати одноразовими дозами.

Роздрібна вартість такої кількості PVP за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн гривень.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, та у самовільному залишенні військової частини (ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Подане клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб та канал надходження психотропних речовин.

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