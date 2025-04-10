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На Волыни задержали военного, который ушел в СЗЧ и занимался сбытом психотропов

18:47, 10 апреля 2025
Военнослужащий самовольно покинул место службы в Днепропетровской области и занимался сбытом психотропных и наркотических веществ на территории Волынской области.
На Волыни задержали военного, который ушел в СЗЧ и занимался сбытом психотропов
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований задержало военнослужащего, который самовольно покинул место службы в Днепропетровской области и занимался сбытом психотропных и наркотических веществ на территории Волынской области. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что к схеме он привлек двух гражданских лиц. Они должны были забирать товар с мест так называемых закладок и помогать его сбыту.

Правоохранители задержали военнослужащего 9 апреля в городе Владимир Волынской области после того, как он получил от сообщников один килограмм опасного психотропного вещества PVP. Эту партию фигурант планировал сбывать одноразовыми дозами.

Розничная стоимость такого количества PVP по ценам «черного рынка» составляет около 1 млн гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах, а также в самовольном оставлении военной части (ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подано ходатайство о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к схеме лиц и канал поступления психотропных веществ.

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